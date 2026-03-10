Al Pan Pan: cambio de mando bajo tensión y baja en cifras de homicidios

El acercamiento entre Gabriel Boric y José Antonio Kast el domingo vino a calmar las aguas previo al cambio de mando. “Doy por superadas las diferencias”, dijo el mandatario, junto con garantizar un traspaso “impecable”.

Sin embargo, este optimismo contrasta con declaraciones de estas últimas semanas que apuntan a la ceremonia más tensa desde 1990, con una “fuerza de tarea administrativa” anunciada por el presidente electo para revisar cuán fidedigna es la información en diversos organismos públicos en cuanto a gasto y posibles amarres, la polémica por el cable chino, tensiones con EEUU, entre otros.



Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre estos temas con la analista política, socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela.

Siguiendo con la actualidad nacional, el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, entregado por el gobierno junto a Fiscalía y otras instituciones, expuso que durante el año pasado se registraron 1.091 víctimas de este delito, un 11,5% menos que en 2024.

Ahora, si se consideran las cifras desde el comienzo de la actual administración, la disminución llega al 20,6%. Cabe recordar que en 2022, se alcanzó el peak con 1.330 personas asesinadas, lo que representó una tasa de 6,8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Analizamos esta materia junto al experto en criminología geográfica y análisis de datos y académico de la UTEM, Matías Garretón.



