Al Pan Pan: ponemos el foco en Irán y revisamos el estado del conflicto con Israel y EE.UU.

Siguen las amenazas en Medio Oriente, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente Donald Trump dijo que iba a “arrasar” las principales centrales hidroeléctricas del país persa si no se abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. Mientras, Irán respondió que cerrará “completamente” ese paso y destruirá los intereses económicos de EE.UU. en la zona si se concreta esa amenaza.

Más allá de estas declaraciones, Trump enfrenta un complejo escenario interno debido a los cuestionamientos a esta operación militar, que ha derivado en el encarecimiento de los combustibles y un aumento de la inflación, complicando sus opciones de cara a las elecciones de medio término.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: revisamos la agenda internacional junto al politólogo e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud.



En el plano nacional, sigue la incertidumbre respecto de qué medida tomará el gobierno sobre el MEPCO, mecanismo que actualmente busca evitar cambios bruscos en el precio de los combustibles.

Sea cual sea la decisión, se espera un encarecimiento de las bencinas, aunque aún no está claro el monto. Es en este contexto que se conocieron nuevos resultados de encuestas:

Según Cadem, la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó del 51% al 48% , donde el precio de los combustibles aparece como uno de los puntos críticos.

, donde el precio de los combustibles aparece como uno de los puntos críticos. En tanto, Criteria muestra que el respaldo al Mandatario subió 4 puntos, llegando al 50%, pero la desaprobación aumentó 7 puntos, alcanzando el 37%.

Sobre este tema conversamos con el licenciado en Historia, magíster en Ciencia Política y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval.