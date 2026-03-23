Empieza x Acá: Combustibles, narrativa y crisis, el primer test político de La Moneda

El gobierno de José Antonio Kast entra en su primera semana crítica: alza de combustibles, cambios al MEPCO y dudas sobre su capacidad de conducción política.

En este panel de Empieza x Acá, los analistas advierten que el Ejecutivo enfrenta un escenario complejo marcado por errores comunicacionales, presión económica y debilidad en la narrativa.

Los ejes del debate son los siguientes:

El MEPCO como detonante del primer conflicto político del gobierno

Estrategia de “copamiento de agenda” y sus riesgos en el Congreso

Problemas de vocería: protagonismo de Hacienda y debilidad comunicacional visible

El impacto de la guerra en Irán en la política interna

La tensión entre velocidad política y límites institucionales

El dilema por el apoyo a Michelle Bachelet en la ONU

Hay una advertencia clave: el gobierno apuesta por la acción rápida y contundente. Sin embargo, sin un relato claro ni una gestión política sólida que sustente estas decisiones, el costo puede ser alto, tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: analizamos lo que acontece en el panorama nacional junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.