Empieza x Acá: Combustibles, narrativa y crisis, el primer test político de La Moneda
El gobierno de José Antonio Kast entra en su primera semana crítica: alza de combustibles, cambios al MEPCO y dudas sobre su capacidad de conducción política. En Empieza x Acá analizamos el panorama político junto a Marco Moreno y Cristián Leporati.
El gobierno de José Antonio Kast entra en su primera semana crítica: alza de combustibles, cambios al MEPCO y dudas sobre su capacidad de conducción política.
En este panel de Empieza x Acá, los analistas advierten que el Ejecutivo enfrenta un escenario complejo marcado por errores comunicacionales, presión económica y debilidad en la narrativa.
Los ejes del debate son los siguientes:
- El MEPCO como detonante del primer conflicto político del gobierno
- Estrategia de “copamiento de agenda” y sus riesgos en el Congreso
- Problemas de vocería: protagonismo de Hacienda y debilidad comunicacional visible
- El impacto de la guerra en Irán en la política interna
- La tensión entre velocidad política y límites institucionales
- El dilema por el apoyo a Michelle Bachelet en la ONU
Hay una advertencia clave: el gobierno apuesta por la acción rápida y contundente. Sin embargo, sin un relato claro ni una gestión política sólida que sustente estas decisiones, el costo puede ser alto, tanto a nivel nacional como internacional.
Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: analizamos lo que acontece en el panorama nacional junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.