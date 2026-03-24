Al Pan Pan: ponemos bajo la lupa el alza en precios del combustible

Este jueves, se producirá un alza histórica en el precio de los combustibles debido a los cambios administrativos definidos por el gobierno en el Mepco. Las bencinas subirán $370 por litro, mientras que el diésel aumentará en $580, ajustándose a la evolución observada en los precios internacionales, según lo indicado desde el ejecutivo.

Ahora bien, para mitigar el impacto inflacionario, el Ministerio de Hacienda ha elaborado el plan “Chile sale adelante”, que incluye medidas como el congelamiento de la tarifa al sistema Red este año, la reducción del precio de la parafina y subvenciones a taxistas, entre otros.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y exjefe de la División de Estudios del Ministerio de Economía (Piñera I), Jorge Hermann.

Siguiendo con la actualidad nacional, el exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, fue puesto en prisión preventiva el jueves pasado, tras ser imputado por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto. La Fiscalía expuso que Guerra entregó información reservada al abogado Luis Hermosilla, lo que habría afectado casos como Penta, Exalmar–Dominga, financiamiento irregular de la política y la Operación Huracán.

Analizamos estos temas junto a la abogada querellante en la causa contra el exfiscal Manuel Guerra y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz.