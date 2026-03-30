Al Pan Pan: la agenda fiscal y recortes ministeriales en el gobierno del presidente Kast

El gobierno ya enfrenta costos en las encuestas tras la histórica alza en los precios de los combustibles y la polémica por los posteos que hablaban de un “Estado en quiebra”.

Pero no son los únicos factores de malestar. También pesa el recorte de 3% en los ministerios, que ya se traduce en ajustes a programas y proyectos. Uno de los más sensibles es la reducción de $72 mil millones en el presupuesto de las policías.

Desde el Ejecutivo señalaron que se trata de recursos subejecutados durante el último año. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, advirtió que la rebaja “impactará directamente en el desarrollo operacional habitual, como el mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos de estos temas junto a la dra. en Economía, exsubsecretaria de Hacienda y exsubsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno de Gabriel Boric, Claudia Sanhueza.

El alza de los combustibles, el recorte en seguridad, la controversia por el “Estado en quiebra” y otros factores ya están golpeando el respaldo al gobierno. Distintas encuestas —como Plaza Pública Cadem, Pulso Ciudadano y Criteria— muestran que el presidente José Antonio Kast registra mayores niveles de desaprobación que de apoyo a solo dos semanas de haber asumido.

En paralelo, aún no se aclara qué solicitó exactamente la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a la PDI, episodio que terminó con la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuelo Peña.

Analizamos estos temas junto al analista político, director del Departamento de Estudios Políticos de la Usach, Marcelo Mella.