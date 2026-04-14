Al Pan Pan: Daniel Núñez y Juan Manuel Bautista sobre reformas del Gobierno y elecciones en Hungría

Esta semana, el Presidente José Antonio Kast daría a conocer los principales ejes de su proyecto de “reconstrucción nacional”, y se espera que la próxima semana la iniciativa ingrese a la cámara baja. De momento, uno de los temas clave es la rebaja del impuesto corporativo, que en el PS piden discutir aparte.

En cualquier escenario, desde la oposición ya anuncian su negativa a la propuesta si no se contempla compensaciones para el fisco. Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pidió no hacer “la típica caricatura que cualquier baja de impuestos es para favorecer a los ricos”, ya que el objetivo es dinamizar la economía.

En tanto, en el Ejecutivo ya comenzaron negociaciones con el Partido de la Gente (PDG) y también con partidos oficialistas, donde hay voces que piden beneficios a la clase media.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la agenda legislativa de La Moneda con el senador por Coquimbo Daniel Núñez (PC).

Y a propósito de la histórica derrota en Hungría de Viktor Orbán tras 16 años como primer ministro, conversamos sobre las ramificaciones en Europa y la ultraderecha global con el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Salamanca Juan Manuel Bautista.