Al Pan Pan: proyecto de “reconstrucción nacional” continúa tambaleante

El proyecto de reconstrucción nacional sigue atravesando altibajos. A su favor, la comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó la idea de legislar, y el PDG flexibilizó su postura frente a la iniciativa. Sin embargo, persisten las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, y en el gobierno no descartan un posible escenario adverso.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que si la ley miscelánea no avanza en el Congreso, impulsarán las medidas económicas mediante decretos. El presidente José Antonio Kast respaldó estas declaraciones.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema junto al diputado independiente por la región de Antofagasta e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya.

Además, en esta edición, hablamos con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, autor de Nuestro pedacito de cielo: El nuevo crimen organizado en Chile, Carlos Basso, sobre los siguientes temas: el manifiesto de Palantir, el secreto mejor guardado de Chile relacionado con los chats Chadwick-Hermosilla, la sentencia favorable a César Manríquez y las declaraciones de Nelson Caucoto sobre los condenados por violaciones a los derechos humanos.