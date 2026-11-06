Al Pan Pan: confusión total en Paraguay tras quiebre de Ueno Bank y renuncia de Peña como Presidente

Una jornada de incertidumbre se vivió ayer en Paraguay, luego de que el presidente Santiago Peña anunciara su renuncia ante un inminente juicio político en su contra por la crisis de Ueno Bank.

Sin embargo, el Congreso rechazó su dimisión para evitar que adquiriera fuero constitucional como expresidente y se convirtiera en senador vitalicio. En este escenario, hoy debería avanzar el proceso de destitución del mandatario en el Parlamento.

Ante esta situación, Peña publicó en sus redes sociales que “ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”.

Cabe recordar que la crisis de liquidez de Ueno Bank dejó a cerca de tres millones de personas con sus fondos congelados, equivalentes a casi la mitad de la población paraguaya. Entre los afectados se encuentra un número importante de pensionados.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre esta crisis con Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el estudio “El miedo al delito en Chile”, que revela un aumento significativo de la percepción de inseguridad y sus efectos en la vida cotidiana de la población.

Según el informe, el 53% de los encuestados consideró probable ser víctima de un delito en 2025, frente al 42% registrado en 2021. Esto representa un incremento de 11 puntos porcentuales en cuatro años.

Además, el 73% de los consultados experimenta un nivel considerable de miedo al delito, mientras que el 62% evita salir de noche. En tanto, solo el 39% declara sentirse seguro caminando solo durante la noche, frente al 73% registrado a nivel mundial.

Analizamos los resultados de este estudio junto a Eduardo Candia, investigador sénior del PNUD Chile.