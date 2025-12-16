Gloria Ana Chevesich hace historia y asume la presidencia de la Corte Suprema

Por primera vez en más de dos siglos, la Corte Suprema será presidida por una mujer. En votación unánime, el Pleno eligió a la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta del máximo tribunal para el bienio 2026-2027, cargo que asumirá el 6 de enero. Su nombramiento despeja una incógnita clave en medio de la mayor crisis judicial desde el retorno a la democracia, marcada por destituciones, suspensiones y el caso Hermosilla. Con casi 40 años de trayectoria, la elección Chevesich fue leída como una señal de cohesión interna y de línea dura frente a la corrupción, en un momento decisivo para recomponer la credibilidad del Poder Judicial.

Unanimidad política y judicial marca señal dura frente a la sospecha de corrupción

La Cámara de Diputados aprobó también de forma unánime la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro suspendido Diego Simpertigue. Con 132 votos a favor, el libelo avanzó tras rechazarse la cuestión previa de la defensa. El caso, ligado a la arista “Muñeca Bielorrusa”, apunta a vínculos con abogados hoy presos y a un viaje posterior a un fallo clave. El Senado definirá su destino el 22 de diciembre.

Gobierno enviará nota de protesta a Colombia por dichos de Petro contra Kast

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric enviará una nota de protesta a Colombia tras los comentarios del mandatario Gustavo Petro, quien calificó al Presidente electo José Antonio Kast de “nazi” y lo comparó con Augusto Pinochet. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que Chile exige respeto a la voluntad popular y a la institucionalidad democrática. La decisión se comunicó tras la reunión entre Boric y Kast en La Moneda y busca resguardar la legitimidad del proceso electoral chileno frente a declaraciones consideradas inapropiadas.

Boric pide a Kast respetar derechos adquiridos y dar continuidad a políticas de Estado

El Presidente Gabriel Boric solicitó a su sucesor, José Antonio Kast, respetar los derechos adquiridos y dar continuidad a políticas de Estado impulsadas durante su gobierno, tras reunirse en La Moneda. El mandatario destacó avances como la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad Pública, la vacunación anticipada y leyes en educación, niñez y violencia contra la mujer. José Antonio Kast calificó el encuentro como positivo y republicano, valoró la disposición del Ejecutivo saliente a colaborar y subrayó que su futuro gobierno buscará acuerdos amplios en seguridad, salud, educación y vivienda, en un contexto de transición institucional y sin mayorías parlamentarias.

Maduro amenaza a Kast por discurso migratorio y ofrece repatriar venezolanos

Nicolás Maduro lanzó duras advertencias al mandatario electo José Antonio Kast, exigiéndole que no “toque a los migrantes venezolanos” en Chile y calificándolo de “pinochetista”. En su programa Con Maduro+, aseguró que los venezolanos tienen derechos garantizados por la Constitución chilena y anunció un plan especial para facilitar su retorno a Venezuela mediante el programa Vuelta a la Patria. Además, atribuyó el triunfo de Kast a la “tibieza” del gobierno de Gabriel Boric y acusó un avance del “nazifascismo” en Chile.

Renuncia director ejecutivo del Coordinador Eléctrico a casi diez meses del megapagón

El director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber, presentó su renuncia y dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, aunque continuará liderando la institución hasta esa fecha para asegurar una transición ordenada. Su salida ocurre a casi diez meses del apagón nacional del 25 de febrero, que marcó un punto crítico de su gestión. El Consejo Directivo destacó su profesionalismo y los avances en modernización interna. El organismo iniciará ahora la búsqueda de su reemplazo, en un contexto de crecientes desafíos operacionales y de transición energética.

Australia atribuye ataque en Sídney a ideología del Estado Islámico

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el ataque armado contra una multitud que celebraba Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, estuvo motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico. El atentado dejó 15 muertos y más de 40 heridos y fue perpetrado por un padre y su hijo. Albanese descartó que el hecho esté vinculado al reconocimiento del Estado de Palestina por Australia y señaló que no existen indicios de que los atacantes integraran una célula terrorista, aunque sí actuaron por extremismo ideológico.