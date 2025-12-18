Jackson hace autocrítica tras derrota y llama a una oposición responsable

En un documento de 18 páginas que comenzó a circular en el oficialismo, el exministro y fundador del Frente Amplio, Giorgio Jackson, analiza el triunfo de José Antonio Kast y el cierre de un ciclo para el progresismo chileno. Con tono autocrítico, revisa errores desde el estallido social, el proceso constitucional y la gestión del gobierno de Gabriel Boric, deteniéndose en episodios como el caso Convenios y el caso Monsalve. Pese a ello, releva avances en pensiones, salario mínimo y jornada laboral, y plantea la necesidad de asumir una oposición firme, responsable y propositiva en el nuevo escenario político.

Lista para ser formalizada: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos en contra de Vivanco

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, al estimar que existen indicios graves y concordantes de que habría recibido pagos para favorecer a la empresa CBM en un litigio con Codelco. Con la resolución, el Ministerio Público queda habilitado para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares.

Presidente Boric anuncia reforma constitucional a Gendarmería por casos de corrupción

El Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una reforma Gendarmería de Chile, tras destaparse una red de corrupción que involucra a 44 funcionarios, desarticulada en el marco de la Operación Apocalipsis, que dejó más de 60 detenidos y reveló ilícitos por $6.300 millones en tres años. La iniciativa busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social, traspasando la primera al Ministerio de Seguridad y creando una nueva institucionalidad para la segunda. Boric calificó los hechos como “inaceptables” y pidió apoyo transversal, incluyendo el del Presidente electo José Antonio Kast.

Operación Apocalipsis suma nuevo gendarme detenido y eleva a 67 los imputados

Un gendarme se entregó voluntariamente tras el operativo “Apocalipsis”, que desarticuló una red de corrupción en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín. Con ello, ya son 45 los funcionarios de Gendarmería detenidos y 67 los imputados en total. El uniformado será formalizado este viernes por asociación criminal, cohecho y soborno. La investigación reveló pagos para facilitar el ingreso de drogas, teléfonos y otros elementos prohibidos. El caso llevó al Presidente Boric a anunciar una reforma profunda a Gendarmería, decisión que fue duramente cuestionada por el gremio penitenciario.

Gobierno acuerda reajuste de 3,4% para el sector público en 2026

El Ministerio de Hacienda anunció un acuerdo con la Mesa del Sector Público para el reajuste de remuneraciones 2026. El entendimiento contempla un aumento general de 3,4% para las y los trabajadores del Estado, un alza de 5% en los sueldos mínimos y bonos para funcionarios de menores ingresos. El pacto incluye además medidas para mejorar condiciones laborales y estabilidad en la función pública. Desde el Gobierno valoraron el acuerdo por dar gobernabilidad y dignidad al empleo público, mientras la CUT destacó que satisface a la mayoría de los gremios. El proyecto será enviado al Congreso en los próximos días.

Trump evita hablar de Venezuela y descarta anuncio de guerra en discurso a la nación

En su mensaje a la nación, el presidente de EE.UU., Donald Trump, no anunció una escalada militar contra Venezuela ni nuevas medidas contra el narcotráfico, pese a la expectación generada en las horas previas. El mandatario se limitó a señalar que el despliegue naval en las costas venezolanas corresponde a un “bloqueo” y no a una acción bélica. Tampoco abordó mayores definiciones sobre los carteles ni sobre el régimen de Nicolás Maduro, desmintiendo así las versiones que anticipaban un anuncio de guerra.

Maduro alerta a la ONU por escalada de amenazas de EE.UU. y bloqueo petrolero

Nicolás Maduro, sostuvo una llamada con el secretario general de la ONU, António Guterres, para advertir sobre una “escalada de amenazas” de Estados Unidos y sus efectos en la paz regional. Según Caracas, Maduro cuestionó los anuncios de Donald Trump sobre el bloqueo a petroleros venezolanos y el despliegue aeronaval en el Caribe, calificándolos de carácter “colonial”. El mandatario denunció un asedio político, económico y militar y pidió al sistema de Naciones Unidas rechazar esas declaraciones.