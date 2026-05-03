Pulso Ciudadano golpea a Kast: aprobación cae 4,2 puntos y desaprobación sigue al alza

La gestión del Presidente José Antonio Kast sufrió un nuevo retroceso en la última encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, que mostró una baja de 4,2 puntos porcentuales en su nivel de aprobación y una desaprobación que continúa en ascenso. Según el sondeo, el respaldo al Mandatario cayó de 33,3% a 29,1%, mientras que quienes desaprueban su gestión llegaron a 55,6%.

El deterioro también se extendió al gabinete. Solo un 24,1% aprueba el desempeño de los ministros y ministras, frente a un 62,7% que lo desaprueba, lo que confirma un cuadro de desgaste que ya no afecta solo a la figura presidencial, sino también al equipo político del Ejecutivo.

La encuesta incorpora además una referencia comparativa con el inicio del gobierno de Gabriel Boric. En abril de 2022, la aprobación presidencial del entonces Mandatario se ubicaba en 24,2%, por lo que Kast se mantiene 4,9 puntos por encima de ese registro. Aun así, el estudio advierte una trayectoria descendente similar en el arranque de ambas administraciones.

El respaldo a Kast muestra, además, una fuerte segmentación política. Entre quienes se identifican con la derecha, el 65,7% aprueba su gestión, pero esa cifra cae a 18,1% entre los independientes y a 7,2% entre quienes se identifican con la izquierda, reflejando un apoyo concentrado en su base más dura y una baja capacidad de expansión hacia otros sectores.

La medición también entrega señales sobre el clima de confianza en torno al Mandatario. Solo el 23,6% dice tener mucha o total confianza en José Antonio Kast, mientras el 53,4% declara tener poca o ninguna confianza. Un 23% se ubica en un punto intermedio.

En el mismo sondeo, la ciudadanía marcó además sus prioridades respecto del ajuste del gasto público. La salud pública apareció como el área que más consenso genera para ser protegida de eventuales recortes, con 87,7%, seguida por educación con 79,2% y seguridad con 70,7%. En contraste, el aparato administrativo del Estado fue identificado por 42,9% como el principal espacio donde deberían hacerse recortes.

El estudio también midió opiniones sobre privatización de empresas estatales y mostró un rechazo mayoritario en los casos más emblemáticos. Codelco concentró el rechazo más alto, con 55,1%, seguida de ENAP con 54,7% y BancoEstado con 54,3%. TVN, en tanto, fue la empresa con mayor apoyo relativo a una eventual privatización, aunque igualmente registró más rechazo que aprobación.