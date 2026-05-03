Fonasa reporta anomalía controlada y descarta impacto a usuarios tras alerta por filtración

Fonasa informó que detectó y controló una anomalía en sus sistemas, asegurando que el incidente no afectó a los usuarios ni comprometió la continuidad de sus servicios. La aclaración surgió luego de que se conocieran reportes sobre una eventual filtración de datos que involucraría a instituciones públicas.

A través de un comunicado, el Fondo Nacional de Salud indicó que activó sus protocolos de seguridad apenas identificó la situación y que la contingencia fue contenida sin generar interrupciones en la atención ni impactos sobre las personas afiliadas.

Según lo señalado por la institución, la anomalía fue detectada oportunamente, lo que permitió adoptar medidas inmediatas para aislarla y mantener el funcionamiento normal de la plataforma. En ese contexto, Fonasa enfatizó que el episodio no alteró el acceso de los beneficiarios a prestaciones, trámites o servicios digitales.

El caso se enmarca en una seguidilla de alertas de ciberseguridad que en los últimos días han encendido preocupación sobre posibles vulneraciones en organismos del Estado. En ese escenario, distintas reparticiones han debido salir a aclarar el alcance de eventuales incidentes y a descartar filtraciones masivas.

Fonasa sostuvo que seguirá monitoreando sus sistemas y reforzando los resguardos correspondientes, en coordinación con las instancias especializadas en seguridad digital, para prevenir nuevos eventos y mantener la integridad de su operación.