La crisis política de Perú da otro giro con José Balcázar como nuevo presidente interino

José María Balcázar asume en Perú y promete transición “pacífica y transparente”

José María Balcázar, de 83 años, asumió como presidente interino tras la destitución de José Jerí y prometió una transición democrática “pacífica y transparente” hasta el 28 de julio. Anunció continuidad en la política económica y de seguridad, diálogo con el Banco Central y garantías para elecciones limpias en abril. El legislador de Perú Libre se convierte en el octavo gobernante en menos de diez años, reflejo de la inestabilidad crónica que atraviesa el país andino.

Fernández Larios comparece en Miami y abre proceso migratorio clave

El exagente de la DINA Armando Fernández Larios comparecerá este jueves ante el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, tras ser detenido por ICE en Florida. Recluido por situación migratoria irregular, enfrenta un proceso que podría extenderse por más de un año y cuyas resoluciones son apelables. En Chile pesan cinco pedidos de extradición y causas por la Caravana de la Muerte y el caso Letelier. Organismos de DD.HH. siguen el caso.

Squella afirma que Kast renunciará al Partido Republicano antes del 11 de marzo

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó que José Antonio Kast renunciará a su militancia antes del 11 de marzo, fecha en que asumirá como Presidente. La salida fue una promesa de campaña y, según el dirigente, constituye un “hito lleno de responsabilidad y simbolismo” en el proceso de instalación del nuevo gobierno. Aunque no hay una fecha exacta, Squella aseguró que la renuncia se concretará en las próximas dos o tres semanas, antes del cambio de mando, para que el Mandatario no mantenga afiliación partidaria durante su gestión.

Fijan fecha para formalizar a exfiscal Manuel Guerra por el caso Hermosilla

El Cuarto Juzgado de Garantía fijó para el lunes 9 de marzo la formalización del exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, investigado en el caso Hermosilla por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. La audiencia se realizará en el Centro de Justicia de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones aprobara la querella de capítulos que habilitó su procesamiento.

A semanas de dejar el cargo, Presidente Gabriel Boric inicia su primera visita a Rapa Nui

El Presidente Gabriel Boric llegó este miércoles a Rapa Nui en su primera visita oficial, a 21 días de dejar el gobierno. Fue recibido con collares de flores y bailes tradicionales, pero también con protestas de isleños que coreaban “¿y? fuera”. La alcaldesa Elizabeth Arévalo calificó el viaje como “tardío” y dijo que “nunca fuimos prioridad”, contrastando con las visitas a Juan Fernández y la Antártica. La ministra Camila Vallejo defendió la gira señalando que Boric ha visitado 54 de 56 provincias y que la gestión de gobierno no se centra solo en su presencia”.

Paro general en Argentina obliga a aerolíneas a cancelar y reprogramar vuelos desde y hacia Chile

El paro general convocado por la CGT en Argentina para el 19 de febrero, en oposición a la reforma laboral de Javier Milei, afecta gravemente la operación aérea debido a la adhesión de los trabajadores de Intercargo, empresa de servicios de rampa. Sky Airline canceló todos sus vuelos hacia y desde el país, mientras que Latam Airlines reprogramó algunos con posibles alteraciones de horario y JetSmart también reportó vuelos afectados. Aerolíneas Argentinas y KLM se suman a las modificaciones. Las aerolíneas ofrecen alternativas a los pasajeros, como cambios de fecha sin costo por hasta un año.

Trump lanza Junta de Paz con 35 líderes y foco en reconstrucción de Gaza

Donald Trump inaugurará en Washington la primera reunión de la Junta de Paz, una instancia que reúne a 35 jefes de Estado y Gobierno para abordar conflictos globales, comenzando por Gaza. La entidad comprometerá más de US$5.000 millones en ayuda y enviará efectivos a una fuerza internacional de estabilización. Israel, Argentina y Arabia Saudí figuran entre los fundadores, mientras Francia y España rechazaron participar. Trump adelantó que la iniciativa buscará proyectarse más allá del conflicto palestino-israelí.