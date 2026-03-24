“Bencinazo” de Quiroz: Combustibles subirán $370 y diesel $580 este jueves

🔴 Combustibles subirán fuerte este jueves tras ajuste del Mepco

El alza de hasta $370 en bencinas y $580 en diésel anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió un intenso debate político. Mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria ante el shock internacional, expertos y parlamentarios coinciden en que el impacto es significativo, pero discrepan en su implementación. Desde el oficialismo respaldan con matices y exigen mitigaciones, mientras la oposición acusa un golpe directo al bolsillo y cuestiona la distribución del costo. El debate se centra en si el ajuste debió ser gradual y quién asume el impacto, en un escenario donde ya se anticipan efectos inflacionarios y presión sobre la clase media.

🔴 Buses interurbanos anticipan alza de pasajes por combustibles

El gremio de buses interurbanos advirtió que el alza de los combustibles tendrá un impacto directo en los pasajes una vez que entre en vigencia el incremento. La gerenta de la Asociación de Buses Interurbanos, Carolina Navarrete, señaló que por cada $100 de aumento en el diésel, los pasajes podrían subir entre $1.500 y $2.000 en trayectos largos. La industria alertó que el alza podría alcanzar hasta un 21% en tarifas y cuestionó no haber sido considerada en las medidas de mitigación del Gobierno.

🔴 Contraloría detecta millonarias apuestas de funcionarios públicos impedidos por ley

La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos realizaron apuestas en casinos por más de $11.490 millones entre 2024 y 2025, pese a tener prohibición legal por administrar fondos públicos. El informe revela que 181 personas concentran casi la totalidad de los montos, con casos individuales que superan los $1.000 millones y no se condicen con sus ingresos. Los antecedentes serán enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, además de instruirse sumarios administrativos.

🔴 Investigación de contrainteligencia tensiona salida en la PDI

La salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, se produjo en medio de una investigación de contrainteligencia vinculada a operativos contra redes de crimen organizado. El caso se remonta a allanamientos realizados en enero en Tarapacá y la Región Metropolitana, que terminaron con decenas de detenidos por asociación ilícita y lavado de dinero. El episodio coincide con la llegada de Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad y abre dudas sobre tensiones internas en una de las áreas más sensibles de la policía civil.

⚖️ Suprema define quina para reemplazar cupo dejado por exministro Sergio Muñoz

La Corte Suprema definió la quina de candidatos para llenar la vacante dejada por el destituido ministro Sergio Muñoz y envió la nómina al Ejecutivo. Entre los nombres figuran Eliana Quezada, Hernán Crisosto, Maritza Villadangos, Dinko Franulic y Marisol Rojas. Ahora el Presidente José Antonio Kast deberá elegir a uno de ellos y enviar su nombre al Senado para su ratificación, en un proceso seguido con atención tras la salida de Muñoz.

⚠️ Caso Bruma: tripulantes con arraigo y empresa sin cautelares

El Juzgado de Garantía de Coronel decretó arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de contacto entre ellos para tres tripulantes del buque “Cobra”, imputados por el naufragio de la lancha “Bruma”, que dejó siete pescadores fallecidos. La Fiscalía había solicitado medidas más gravosas, pero el tribunal optó por cautelares de menor intensidad. En paralelo, la empresa Blumar no quedó sujeta a ninguna medida, en una causa que investiga posibles responsabilidades por homicidio culposo.

⚠️ Desbordes renuncia a RN tras quiebre interno

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, renunció a Renovación Nacional tras 26 años de militancia, en una decisión marcada por un quiebre con la directiva liderada por Rodrigo Galilea. El exministro arrastraba tensiones internas, pérdida de influencia y conflictos con figuras como Paulina Núñez. Su salida refleja un nuevo episodio de fragmentación dentro de la derecha.

⚠️ Frente Amplio entra en alerta y acusa al Gobierno

El Frente Amplio, encabezado por Constanza Martínez, se declaró “en alerta” frente a las medidas del Gobierno de José Antonio Kast, acusando que “está pasando gato por liebre”. La dirigenta criticó el ajuste al Mepco, calificándolo como un “bencinazo” para la clase media, y cuestionó decisiones en materia ambiental y de seguridad, elevando el tono de la oposición.