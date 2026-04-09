ClicAM: Kast endurece el tono por Lincolao, IPC sorprende y peligra tregua en Irán

Kast endurece tono tras agresión a Lincolao y anuncia persecución penal

El Presidente José Antonio Kast endureció su tono tras la agresión contra la ministra de Ciencia Ximena Lincolao en Valdivia, afirmando que la respuesta del Gobierno “no es solo una querella, es persecución” contra los responsables. Desde La Moneda, el Mandatario encabezó un respaldo público junto a su gabinete y ordenó avanzar en sumarios e investigaciones en la universidad involucrada. Kast calificó el hecho como un acto de “irracionalidad total” y descartó cualquier relativización de la violencia, en un caso que abre un nuevo frente político en materia de orden público y tensión con el mundo universitario.

Steinert pide cerrar polémica por salida de Peña y descarta vínculo personal

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, llamó a “cerrar el tema” de la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y reiteró que la decisión fue institucional y adoptada por el director Eduardo Cerna. Durante su exposición en el Senado, negó cualquier injerencia y rechazó versiones sobre una supuesta relación personal vinculada al caso, calificándolas como expresiones “vejatorias”. La secretaria de Estado afirmó que se ha intentado instalar una narrativa errónea y que su prioridad es avanzar en la agenda de seguridad, en medio de una controversia que sigue tensionando al Gobierno.

Gobierno explica demora en expulsiones de migrantes y apunta a control fronterizo

El Gobierno explicó la demora en la expulsión de migrantes irregulares, señalando que no es posible avanzar en deportaciones masivas mientras continúe el ingreso clandestino al país. La vocera, Mara Sedini, afirmó que la estrategia se basa en abordar simultáneamente el control fronterizo y la ejecución de expulsiones, reconociendo más de 40 mil decretos pendientes. Además, cuestionó la gestión de años anteriores, destacando la desproporción entre ingresos irregulares y expulsiones efectivas. El Ejecutivo plantea un enfoque gradual que incluye sanciones, incentivos de salida voluntaria y proyectos de ley para endurecer la política migratoria en un contexto de alta presión política.

Jacqueline Sepúlveda es elegida primera rectora de la Universidad de Concepción

La académica Jacqueline Sepúlveda fue elegida como rectora de la Universidad de Concepción, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución en casi un siglo de historia. La científica, con más de 30 años de trayectoria y exvicerrectora de la casa de estudios, asumirá el cargo para el período 2026-2030 tras imponerse en el proceso electoral interno. Su elección marca un hito en materia de equidad de género en la educación superior y abre una nueva etapa en la conducción de una de las principales universidades del país, en medio de desafíos institucionales y de proyección académica.

Gobierno activa plan para desregular suelo y flexibilizar normas urbanas

El Gobierno activará desde junio un plan para desregular el uso de suelo, con cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que apuntan a reducir exigencias en proyectos inmobiliarios. La iniciativa contempla disminuir restricciones de densidad habitacional y flexibilizar la obligación de estacionamientos, buscando abaratar costos y acelerar la edificación. Expertos advierten que estas medidas podrían impactar la planificación urbana si no se acompañan de regulación adecuada, mientras el Ejecutivo defiende que permitirán enfrentar el déficit habitacional y dinamizar la inversión en un contexto de desaceleración económica.

Mercado reacciona al IPC y anticipa mayor presión inflacionaria

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo sorprendió al mercado con un alza de 1%, por sobre las expectativas, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles. Con este resultado, la inflación anual llegó a 2,8%, acumulando 1,4% en lo que va de 2026. Analistas advirtieron que las presiones inflacionarias seguirán en el corto plazo debido a la inercia de los precios energéticos y a factores externos vinculados al conflicto en Medio Oriente. En ese escenario, el mercado anticipa nuevas alzas en los próximos meses y mantiene dudas sobre eventuales recortes de tasas, en un contexto de alta incertidumbre económica.

Biministro Mas advierte compleja situación de Codelco

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, advirtió que la situación de Codelco es “bien compleja” y anticipó una revisión crítica de su gestión en la próxima junta de accionistas. La autoridad cuestionó los resultados financieros de la estatal, señalando que parte importante de sus utilidades responde a ajustes contables y no al desempeño del negocio del cobre. Además, alertó sobre el aumento de la deuda para cumplir con aportes al Estado, calificándolo como un modelo “no sostenible”. El diagnóstico abre el debate sobre el rol de la empresa y la necesidad de cambios estructurales en la principal minera del país.

UE advierte que ataques en Líbano ponen en riesgo tregua entre EE.UU. e Irán

La Unión Europea advirtió que los ataques en Líbano están poniendo en riesgo el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, en un escenario de creciente fragilidad del acuerdo. La ofensiva israelí —que dejó más de 250 muertos en un solo día— no estaría incluida en la tregua, lo que ha generado tensiones con Teherán y cuestionamientos internacionales. Autoridades europeas llamaron a extender el cese de hostilidades a Líbano para evitar una escalada mayor, mientras Irán ha advertido que podría abandonar el acuerdo si continúan los ataques. El escenario mantiene en alerta a la comunidad internacional y a los mercados energéticos ante el riesgo de una ruptura del frágil equilibrio alcanzado en Medio Oriente.