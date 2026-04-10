ClicAM: caso Camila Flores, crisis en la UACh y tensión en Medio Oriente

Cruce de versiones por agresión a ministra lincolao en la UACh tensiona a Gobierno y rectoría

La agresión contra la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Chile abrió un cruce de versiones entre el Gobierno y la rectoría del plantel. La secretaria de Estado cuestionó la falta de seguridad y calificó como “inusual” el nivel de descontrol durante su salida, pese a que existió un diálogo previo con estudiantes. Por su parte, el rector defendió las medidas adoptadas, aseguró que se intentó desescalar la situación y que no cuentan con atribuciones para disponer de escoltas policiales. El episodio, que incluyó retención y agresiones, sigue escalando políticamente y abre debate sobre seguridad en espacios universitarios.

Jacir asume Fiscalía Centro Norte con foco en crimen organizado y víctimas

El abogado Francisco Jacir asumió como nuevo fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una de las zonas más complejas del país en materia de seguridad. En su primera intervención, el persecutor fijó como prioridades el combate al crimen organizado y una mayor atención a las víctimas, enfatizando la necesidad de fortalecer la persecución penal en delitos violentos y redes criminales. Jacir destacó que su gestión buscará no solo perseguir a los ejecutores directos, sino también a las estructuras detrás de estos delitos, incluyendo su dimensión patrimonial, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública y la eficacia del sistema judicial.

Alcalde de La Cisterna cuestiona plan de desregulación del suelo

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, cuestionó el plan del Gobierno para desregular el suelo urbano, advirtiendo que podría afectar la planificación comunal y la actualización del plan regulador local. El jefe comunal señaló que las modificaciones a normas urbanísticas —como cambios en densidad y exigencias de estacionamientos— pueden alterar el desarrollo proyectado de la comuna y debilitar la participación ciudadana en decisiones territoriales. Además, defendió la necesidad de mantener herramientas de regulación para resguardar la calidad de vida y el crecimiento equilibrado, en medio de un debate que enfrenta la urgencia de construir viviendas con la planificación urbana de largo plazo.

Kast promulga reforma que integra Gendarmería a Fuerzas de Orden y Seguridad

El Presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, elevando su rango institucional y trasladándola al Ministerio de Seguridad. La medida busca fortalecer el combate al crimen organizado en cárceles y alinear su rol con el de Carabineros y la PDI. Durante la promulgación, el Mandatario destacó el impulso previo del gobierno de Gabriel Boric en la tramitación del proyecto, subrayando su carácter transversal. La reforma implica cambios en el régimen de funcionarios, incluyendo restricciones al derecho de asociación, y abre una nueva etapa en la institucionalidad de seguridad del país.

Bachelet se reúne con embajadores de la UE y refuerza candidatura a la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con embajadores de la Unión Europea en Chile en el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, en un encuentro destinado a exponer su visión sobre el multilateralismo y el escenario global. La cita incluyó a representantes del bloque y al excanciller Heraldo Muñoz, en un esfuerzo por reforzar apoyos internacionales. La exmandataria continúa su campaña con respaldo de países como Brasil y México, pese a que el gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo oficial de Chile. En paralelo, lanzó una plataforma digital para impulsar su postulación en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y disputas por el liderazgo del organismo.

Camila Flores enfrenta investigación por fraude al Fisco

La senadora Camila Flores abordó la investigación por fraude al Fisco que la involucra, asegurando que el origen del caso es “ajeno a lo público” y vinculado a una situación previa a su rol parlamentario. La causa indaga eventuales irregularidades en el uso de recursos, en un proceso que ha generado cuestionamientos políticos. La parlamentaria defendió su actuación y sostuvo que colaborará con la justicia para aclarar los hechos, mientras desde la oposición han surgido críticas por la situación. El caso se suma a otros focos de tensión en el Congreso en medio del debate sobre probidad y uso de recursos públicos.

Hezbolá lanza misiles hacia Tel Aviv y escala tensión en pleno alto el fuego

El grupo libanés Hezbolá lanzó una nueva ofensiva con misiles hacia el centro de Israel, incluyendo zonas cercanas a Tel Aviv y Ashdod, en medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. Las sirenas de alerta se activaron durante la madrugada y, pese a la interceptación de los proyectiles, el ataque marca una escalada al extender los enfrentamientos más allá de la frontera norte. Hezbolá justificó la ofensiva acusando a Israel de violar el alto el fuego en el frente libanés, mientras Tel Aviv respondió con bombardeos a posiciones del grupo. El episodio refuerza la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante un posible desborde del conflicto regional.