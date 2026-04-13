Elección en Perú avanza a balotaje con López Aliaga y Fujimori en disputa

Las elecciones presidenciales en Perú avanzan a segunda vuelta tras un resultado altamente fragmentado, con el candidato conservador Rafael López Aliaga liderando el conteo parcial y Keiko Fujimori disputando estrechamente el paso al balotaje. Ningún aspirante superó el 50% necesario para ganar en primera vuelta, en un proceso marcado por retrasos logísticos y extensión de la votación. La definición del segundo lugar se mantiene abierta debido a la estrecha diferencia entre varios candidatos, en una elección que refleja la fragmentación política y anticipa una segunda vuelta en junio en medio de alta incertidumbre.

Ortiz es electo presidente de la DC con amplio respaldo en comicios internos

El diputado Álvaro Ortiz fue electo presidente de la Democracia Cristiana tras imponerse con un 64,4% en las elecciones internas del partido, resultado que evitó una segunda vuelta. La nueva directiva será acompañada por la exministra Alejandra Krauss como secretaria nacional. Ortiz destacó la necesidad de unidad interna y asumirá en un contexto de reconfiguración del sistema político y pérdida de influencia histórica de la colectividad. Su liderazgo buscará reposicionar a la DC en el escenario político, manteniendo una línea de autonomía respecto del Gobierno, pero con disposición a apoyar iniciativas que beneficien al país.

Dichos de ministro Rau sobre sueldo mínimo generan críticas y tensión política

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, generó críticas tras señalar que en ocasiones “hay que contener” los aumentos del sueldo mínimo, en el marco de la próxima negociación salarial. Sus dichos apuntan a evitar impactos negativos en el empleo, especialmente en un contexto de desempleo cercano a 862 mil personas y dificultades para las pymes. Desde distintos sectores políticos cuestionaron la señal del Ejecutivo, advirtiendo que podría afectar el poder adquisitivo de los trabajadores. El Gobierno defendió la postura, insistiendo en que el debate debe considerar productividad y creación de empleo, en medio de una discusión que vuelve a tensionar la agenda económica.

Cadem: desaprobación de Kast llega al 53% y golpea tras caso Lincolao

La última encuesta Plaza Pública de Cadem mostró que la desaprobación del Presidente José Antonio Kast alcanzó el 53%, mientras su aprobación se mantuvo en 42%, sin variaciones relevantes. El sondeo evidenció además que un 52% considera que el Gobierno ha sido peor de lo esperado y que la economía y el empleo se consolidan como las principales preocupaciones ciudadanas. En paralelo, el 79% calificó como “muy grave” la agresión a la ministra Ximena Lincolao, reflejando el fuerte impacto político del episodio. Los resultados confirman un escenario de desgaste temprano para el Ejecutivo, marcado por tensiones económicas, conflicto político y deterioro en la percepción ciudadana.

Canciller pone en duda designación de Andrés Ergas como embajador en EE.UU.

El canciller Francisco Pérez Mackenna puso en duda la designación del empresario Andrés Ergas como embajador en Estados Unidos, señalando que su eventual nombramiento aún no está definido y que “muchas cosas pueden pasar”. La autoridad evitó confirmar el nombramiento y advirtió posibles incompatibilidades, considerando que el empresario mantiene negocios en ese país. Además, reconoció haber compartido espacios con Ergas en el directorio del Banco de Chile, lo que refuerza el escrutinio sobre eventuales conflictos de interés. El caso abre un nuevo flanco político en Cancillería en medio del proceso de normalización de relaciones con Washington.

Cariola niega gestiones para favorecer a empresario chino y acusa información errónea

La senadora Karol Cariola negó haber realizado gestiones para favorecer a un empresario chino en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso “Chinamart”. La parlamentaria reiteró su colaboración con la Fiscalía y aseguró que la información difundida contiene errores, apuntando a versiones que —según dijo— han sido utilizadas para atacarla en redes sociales. La causa indaga eventuales vínculos con el empresario Bo Yang y gestiones ante autoridades, en un caso que se basa en filtraciones de la carpeta investigativa y que mantiene a la senadora bajo escrutinio político y judicial.

Orbán pierde el poder tras 16 años y oposición logra triunfo histórico en Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue derrotado en las elecciones parlamentarias tras 16 años en el poder, en un resultado histórico que dio el triunfo a la oposición liderada por Péter Magyar. El bloque opositor obtuvo una amplia mayoría parlamentaria, en una votación marcada por alta participación y desgaste del oficialismo. La derrota de Orbán refleja el impacto de la inflación, acusaciones de corrupción y tensiones con la Unión Europea, y abre un nuevo escenario político en el país, con promesas de reformas institucionales y un giro hacia una agenda más proeuropea.

Steinert encabeza operativo en Tarapacá y refuerza despliegue de seguridad

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, encabezó un operativo en la Región de Tarapacá como parte del reforzamiento del despliegue policial en el norte del país. La acción incluyó fiscalizaciones en terreno y coordinación con Carabineros, la PDI y autoridades regionales, en un contexto marcado por el aumento de delitos y presión migratoria. La secretaria de Estado destacó la importancia de recuperar el control territorial y aseguró que este tipo de operativos se intensificarán en zonas críticas. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular en la macrozona norte.