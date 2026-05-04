ClicAM: PS golpea a Steiner, Quiroz admite fallas y Chile busca inversión en Silicon Valley

Vodanovic carga contra Steinert y cuestiona la megarreforma de Kast

Paulina Vodanovic endureció sus críticas al Gobierno y apuntó directo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a quien acusó de carecer de una conducción estratégica frente al delito y de privilegiar la exposición de operativos por sobre el diseño de políticas públicas. La timonel del PS también cuestionó la megarreforma económica de La Moneda, al sostener que está construida sobre proyecciones erradas de crecimiento y que la rebaja de impuestos a grandes empresas, sin compensaciones claras, puede debilitar la recaudación fiscal y comprometer la sostenibilidad del gasto social.

Ramírez baja tensión con La Moneda y avala debate sobre el Segundo Piso

Guillermo Ramírez salió a contener la polémica abierta por diputados de la UDI contra el ministro José García Ruminot, luego de sus reuniones con el Partido Comunista y el Frente Amplio por la megarreforma económica, y aseguró que “fue una cuña que salió mal”. Según explicó, el objetivo real era cuestionar al oficialismo por, a su juicio, simular disposición al diálogo mientras mantiene su rechazo incluso a la idea de legislar. El timonel gremialista además respaldó abrir una discusión sobre el Segundo Piso de La Moneda tras la filtración del oficio de Hacienda, al sostener que ese debate puede ayudar a mejorar la instalación del Gobierno.

Quiroz admite fallas por oficios y defiende revisar diseño de programas sociales

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció fallas en la explicación pública de los oficios enviados a las carteras para preparar el Presupuesto 2027 y admitió que hubo una “falencia” comunicacional. Pese a ello, defendió el objetivo de racionalizar el gasto y sostuvo que los beneficios sociales “no se tocan”, porque leyes como la PGU y Junaeb deben respetarse. Afirmó que los oficios buscan examinar cómo se aplican ciertos programas, detectar problemas de diseño y abrir un diálogo con los ministerios para definir recortes, ajustes o reformulaciones dentro de la meta fiscal fijada por el Gobierno.

ANCI confirma infiltración en organismo público por robo de credenciales

La Agencia Nacional de Ciberseguridad confirmó una infiltración activa en un organismo público, pero descartó un hackeo masivo a la infraestructura del Estado. La directora subrogante, Michelle Bordachar, explicó que el acceso se produjo por el robo de usuario y clave a un funcionario, lo que permitió usar una cuenta legítima para extraer información. Según detalló, los atacantes también reunieron y ordenaron datos que ya circulaban por filtraciones anteriores. La ANCI informó al organismo afectado, cerró los accesos comprometidos y aseguró que la fuga reciente corresponde solo a una fracción menor del material hoy expuesto.

Canciller viaja a California para atraer inversión tecnológica y abrir agenda con Silicon Valley

El canciller Francisco Pérez Mackenna iniciará una gira por Los Ángeles y San Francisco para promover a Chile como destino de inversión tecnológica, en una ofensiva del Gobierno para instalar ese eje como prioridad de su política exterior económica. El viaje incluye reuniones con ejecutivos de Apple, Google, Meta, Nvidia y Cisco, y contará con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. La apuesta se enmarca en el plan Choose Chile y busca atraer capital, transferencia tecnológica y nuevas alianzas para posicionar al país como un polo regional de innovación y servicios avanzados.

Gobierno nombra a Pedro Natho para contener crisis en Comisión Verdad y Niñez

El Gobierno designó al psicólogo Pedro Natho como nuevo director ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, en un intento por reordenar la instancia tras la renuncia de cuatro de sus siete integrantes. Desde Justicia atribuyeron la crisis a problemas de funcionamiento interno y a un rendimiento por debajo de lo esperado, luego de que en siete meses se recogieran 233 testimonios. Los excomisionados, en cambio, denunciaron una intervención que debilitó el trabajo territorial y cuestionaron que la evaluación se hiciera con criterios administrativos y de productividad.

OPEP+ sube producción, pero choque en Ormuz limita impacto en el mercado

Siete grandes productores de la OPEP+ acordaron elevar desde junio su producción en 188 mil barriles diarios, en un nuevo ajuste voluntario con el que buscan reafirmar su compromiso con la estabilidad del mercado. La decisión fue adoptada por Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Argelia, Rusia, Omán y Kazajistán, y constituye el tercer aumento consecutivo del año. Sin embargo, la medida aparece condicionada por la guerra no resuelta entre Irán y Estados Unidos y por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que sigue dificultando la exportación de crudo desde el Golfo Pérsico.