ClicAM: Ley Miscelánea, Codelco y tensión migratoria marcan la agenda

Flexibilización ambiental tensiona votación de ley miscelánea

El Gobierno defendió en la Comisión de Medio Ambiente los cambios ambientales y salmoneros de la ley miscelánea, de cara a la votación fijada para el lunes a las 13:00 horas. El ministro Jorge Quiroz sostuvo que no se busca desmontar regulaciones, sino hacer “pequeños ajustes” para destrabar inversiones. La oposición cuestionó la velocidad del trámite y apuntó a una norma que permitiría compensar gastos si una RCA es anulada. Jaime Bassa advirtió que eso puede operar como un “seguro a la ilegalidad”. También hubo críticas por excluir ciertas relocalizaciones salmoneras del SEIA.

Bernardo Fontaine asumirá la presidencia de Codelco

El Gobierno oficializó a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, en reemplazo de Máximo Pacheco, cuyo período termina el 26 de mayo. El anuncio llega en medio de cuestionamientos a cifras de producción de la estatal, tras un informe preliminar de auditoría interna que observó cerca de 20 mil toneladas contabilizadas en diciembre. El biministro Daniel Mas confirmó además el ingreso de Luz Granier y Alejandro Canut de Bon, y dijo que los nuevos directores deberán revisar, investigar y eventualmente abrir auditorías externas.

Kast cambia explicación sobre promesa de expulsiones masivas

Kast volvió a aclarar su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” y dijo que no debía leerse de forma literal. Tras haberla definido como una metáfora, ahora sostuvo que la palabra correcta era hipérbole. El Presidente defendió el fondo del mensaje y afirmó que la ciudadanía entiende su política migratoria, con cierre de frontera y aviones con expulsados. También dijo que primero deben ordenar carpetas y avanzar en cambios legales e institucionales para facilitar expulsiones, partiendo por personas irregulares y extranjeros con causas pendientes.

Huenchumilla anticipa rechazo DC a la Ley Miscelánea

Francisco Huenchumilla adelantó que los tres senadores de la Democracia Cristiana rechazarán la idea de legislar la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. El parlamentario dijo que no existe confianza política suficiente para negociar y afirmó que votará en contra porque no le cree al Ejecutivo. También acusó que La Moneda ya tendría los votos, incluso de gente de izquierda, y que busca aprobar rápido el proyecto para dar un golpe político. Además cuestionó a la oposición por no tener una estrategia común frente al Gobierno.

Carmona advierte consecuencias si el Gobierno excluye al PC

Lautaro Carmona advirtió que si el Gobierno decide prescindir del Partido Comunista en la discusión de la megarreforma, eso “se va a sentir” y tendrá consecuencias. El presidente del PC acusó falta de diálogo, pese a que el Ejecutivo sí ha conversado con otros sectores, y dijo que se está usando de forma abusiva la mayoría oficialista, como una “aplanadora”. También defendió las indicaciones presentadas como un recurso legal y legítimo, y sostuvo que la reacción social, incluida la movilización, puede ser una expresión democrática frente a políticas que afecten intereses.

Steinert anuncia alza para aspirantes y Carabineros en zonas de riesgo

Trinidad Steinert anunció un proyecto para mejorar las remuneraciones de Carabineros, con foco en aspirantes y funcionarios que trabajen en comunas de mayor riesgo. La ministra dijo que quienes están en formación reciben en promedio 80 mil pesos, cifra que calificó como inaceptable, y planteó subir el monto a 300 mil pesos el primer año y a 800 mil el segundo. También propuso un bono trimestral asociado a la eficacia, extensivo a la PDI, y pagos mayores para quienes operen en zonas riesgosas, como Puente Alto.

Director de la CIA se reúne con altos funcionarios en Cuba

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con altos funcionarios del Gobierno de Cuba, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países. Viajó para conversar con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla. En la cita se abordaron cooperación en inteligencia, seguridad regional y la situación económica cubana, en medio de tensiones entre Washington y La Habana. La visita incluyó reuniones con Raúl Rodríguez Castro y Lázaro Álvarez Casas. Estados Unidos abrió la puerta a un diálogo más amplio, condicionado a “cambios fundamentales”.

Xi advierte a Trump que Taiwán puede derivar en conflicto

Xi Jinping advirtió a Donald Trump que una gestión inadecuada de Taiwán podría empujar a China y Estados Unidos a un conflicto, durante una cumbre en Pekín. El líder chino recibió al mandatario estadounidense con honores en el Gran Salón del Pueblo, pero marcó desde el inicio que Taiwán es el tema más importante en la relación bilateral. Trump abrió el encuentro elogiando a Xi, a quien llamó “gran líder” y “amigo”, y pronosticó un futuro fantástico entre ambos países, pese a tensiones comerciales y geopolíticas aún sin resolver.