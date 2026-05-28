Gobierno alista ajustes a la megarreforma tras informe fiscal

El gobierno reconoció que deberá modificar la megarreforma luego del informe de finanzas públicas presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El titular de la Segpres, José García Ruminot, dijo que el nuevo escenario fiscal, con deuda pública que podría llegar al 46%, obliga a tomar medidas adicionales. Entre los cambios mencionó acortar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años y revisar el crédito por empleo, que involucra 1.400 millones de dólares. El proyecto llegará al Senado el 2 de junio y el Ejecutivo ve fines de julio como plazo razonable para un acuerdo.

Milicogate: exuniformados reciben penas de hasta 12 años

Un general de Ejército y varios suboficiales fueron condenados a penas de hasta 12 años de cárcel en dos aristas del caso Milicogate. La sentencia de primera instancia fue dictada por la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio. Héctor Ureta recibió 12 años y una multa de 356 millones de pesos por fraude al fisco, con un perjuicio estimado en 3.100 millones. En la arista Matriz, Claudio González, Millaray Simunovic y Miguel Escobar también fueron condenados a 12 años y multas de 427 millones. Otros acusados recibieron penas de entre seis y diez años y un día.

UDI rechaza presiones por acusación constitucional contra Grau

La UDI rechazó las presiones republicanas para sumarse a una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada tras el desfase de más de US$10.000 millones en la proyección de deuda pública para 2026-2030. La bancada gremialista calificó el emplazamiento del diputado Agustín Romero como “impropio” y “prepotente”, y dijo que no actuará bajo cálculos electorales. Desde RN, Luis Pardo sostuvo que hay antecedentes, pero que el momento es inoportuno. En el PS acusan que el libelo enrarece la tramitación de la Ley Miscelánea.

Bachelet prepara primer debate por la ONU en Londres

Michelle Bachelet enfrenta este jueves en Londres su primer debate con otros candidatos a la Secretaría General de la ONU, en la carrera por suceder a António Guterres. La expresidenta se medirá con Rebecca Grynspan, Rafael Grossi y María Fernanda Espinosa en un encuentro organizado por la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido. Antes, se reunió con la canciller británica, Ivette Cooper, y mantiene expectativa por una cita con Emmanuel Macron. Bachelet estará acompañada por los embajadores de Brasil y México, países que sostienen su candidatura.

Estrategia científica llega a La Moneda entre recortes al ministerio

El Presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2026, elaborada por el Consejo Nacional de CTCI como hoja de ruta para el desarrollo de largo plazo. La entrega quedó cruzada por el recorte de 4,7% al presupuesto del Ministerio de Ciencia, superior al 3% pedido por Hacienda y equivalente a casi 28 mil millones de pesos. Silvia Díaz llamó a sostener inversión y mirada de largo plazo, mientras la ministra Ximena Lincolao dijo que el gobierno ya incorpora lineamientos del texto en sus prioridades.

Exasesor de Lavín León busca evitar eventual extradición

Felipe Vázquez, exasesor parlamentario de Joaquín Lavín León, recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir la orden de detención dictada tras ausentarse de su formalización del 4 de mayo. Su defensa afirma que reside en España, que no fue notificado y que ha colaborado con la investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa fraude al Fisco, delitos tributarios y electorales, en la causa que mantiene en prisión preventiva al exdiputado UDI. También lo vincula a Modo74, empresa asociada a una plataforma de datos electorales cuyos pagos habrían sido rendidos a la Cámara.

Gendarmería gestiona salida de tres reos comunes de Punta Peuco

Gendarmería inició gestiones para trasladar a los tres reos condenados por delitos comunes que permanecen en el Centro Penitenciario de Tiltil, antes conocido como Punta Peuco. La decisión se conoció dos semanas después de que el Presidente José Antonio Kast criticara la transformación del recinto en un penal común, medida tomada en 2025 por Gabriel Boric. La institución consultó a los internos si aceptaban cambiarse de recinto y ellos accedieron. El ministro Fernando Rabat había señalado que la segregación penal corresponde al director de Gendarmería, Rubén Pérez.

Bencinas frenan alzas y diésel baja $65 por litro

Enap informó que desde este jueves las bencinas tendrán variaciones mínimas y el diésel registrará la baja más importante, con una caída de 65 pesos por litro. La gasolina de 93 octanos disminuirá 0,3 pesos por litro y la de 97 octanos bajará 0,4. El ajuste revierte la tendencia al alza observada en la fijación del 7 de mayo, cuando ambas gasolinas habían subido levemente y el diésel ya había caído 47,3 pesos. Antes del anuncio, Clapes UC proyectaba alzas de 35 pesos para las gasolinas y una baja menor del diésel. Hacienda dijo que buscaba reducir el impacto inflacionario.