Así fue el debate de la Megarreforma que pasó a comisión mixta y que será vista en agosto

La principal reforma económica del Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta este martes una jornada decisiva en la Cámara de Diputadas y Diputados. Si bien el Ejecutivo llega con respaldo para buena parte de la iniciativa, la incertidumbre se concentra en la estrategia definida por el Partido de la Gente (PDG), que podría abrir un nuevo capítulo legislativo mediante una comisión mixta.

Ese escenario marca la votación del la Ley denominada Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social o Ley Miscelánea, que vuelve a la Cámara en tercer trámite con discusión inmediata, bajo el foco de la definición del PDG y de las dudas sobre si algunas de las materias que pretende modificar pueden, efectivamente, ser derivadas a una comisión mixta.

La bancada del PDG resolvió respaldar el grueso de la iniciativa, incluyendo sus principales ejes tributarios y económicos, pero anunció que rechazará cuatro modificaciones incorporadas por el Senado: las relacionadas con la franquicia Sence, sala cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones municipales derivadas de la rebaja de las contribuciones. El objetivo es que esos puntos sean revisados en una comisión mixta.

Sin embargo, esa estrategia enfrenta un obstáculo. Uno de los puntos anunciados por el partido —la incorporación de Atacama y Coquimbo al Fondo de Emergencia— ya habría sido aprobado por ambas cámaras, por lo que, en principio, no existiría una discrepancia que permita remitir esa materia a una comisión mixta. El propio jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reconoció que revisarían ese aspecto, aunque mantuvo la intención de impulsar cambios.

Previo al inicio de la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó su confianza en que la Cámara apruebe el proyecto, aunque evitó dar por asegurados los votos necesarios.

“En política, hasta que no se cuente el último voto, no se tiene certeza”, afirmó, agregando que el Gobierno continuará dialogando con el PDG durante la tramitación.

La sesión comenzó pasadas las 10:00 horas bajo la presidencia del vicepresidente de la Cámara, Felipe Camaño, y se prevé que se extienda durante cerca de tres horas antes de la votación. Entre las ausencias esperadas figuran ocho diputados de distintas bancadas, incluyendo representantes del Frente Amplio, el PDG, el PR y parlamentarios independientes.

En paralelo, Renovación Nacional comprometió el respaldo de toda su bancada tras reunirse con representantes del Ministerio de Hacienda. Su jefe de bancada, Diego Schalper, sostuvo que apoyarán “decididamente” la iniciativa, argumentando que permitirá reactivar la economía y el empleo en medio de la emergencia que afecta al país.