ClicAM: Lula gana en Brasil, Bolsonaro desconoce el resultado y Kast cae al 29 % en Cadem

Lula derrota a Flávio Bolsonaro y obtiene su cuarto mandato en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil y obtuvo su cuarto mandato. Con el 99,96 % de las urnas escrutadas, alcanzó el 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % de Flávio Bolsonaro. El presidente revirtió la desventaja de la primera vuelta, en la que había terminado segundo detrás del senador del Partido Liberal. El líder del Partido de los Trabajadores asumirá el nuevo período el cinco de enero de 2027. Lula gobernó entre 2003 y 2010 y regresó a la presidencia en 2023, después de derrotar a Jair Bolsonaro, padre de su actual rival.

Flávio Bolsonaro desconoce el resultado y anuncia que pedirá anular las elecciones

Flávio Bolsonaro anunció que pedirá anular las elecciones presidenciales de Brasil y rechazó reconocer el triunfo de Lula. El candidato cuestionó la decisión del juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, de extender dos horas la votación en locales que seguían abiertos. Alegó que la medida alteró las reglas durante la jornada y generó desigualdad entre electores. Sin embargo, su propia campaña también había solicitado ampliar el horario en zonas afectadas por lluvias y dificultades de transporte.

Kast cae a 29 % de aprobación y su desaprobación llega a 66 %, según Cadem

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó cuatro puntos y llegó a 29 %, por primera vez bajo el 30 %, según la encuesta Plaza Pública Cadem. La desaprobación aumentó cuatro puntos, hasta 66 %. El sondeo también registró un 92 % de desacuerdo con las rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Un 36 % identificó esa controversia como la noticia de la semana. Entre las áreas de gestión, justicia obtuvo 19 % de aprobación y comunicaciones, 20 %. Economía y empleo alcanzó 26 %, con una caída de siete puntos respecto de la medición anterior de esa área.

Cordero cuestiona el criterio de Rabat para conceder rebajas de penas

El exministro de Justicia Luis Cordero cuestionó la interpretación de Fernando Rabat para conceder rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Sostuvo que la autoridad debe respetar el texto y el propósito de la ley que los excluyó del beneficio. A su juicio, los requisitos deben evaluarse al postular y no según la fecha del delito. También advirtió riesgos jurídicos por suspender indefinidamente nuevos decretos. Cordero llamó a avanzar en la ley de ejecución de penas, que está en el Senado, y expresó reparos al uso de acusaciones constitucionales para derribar adversarios políticos.

Cámara votará comisión investigadora por las pérdidas de los fondos de pensiones

La Cámara de Diputados votará este lunes la creación de una comisión investigadora por las pérdidas de los fondos de pensiones. La iniciativa se suma a la indagatoria de la Fiscalía por administración desleal y al proceso sancionatorio de la Superintendencia de Pensiones contra las siete administradoras por posibles incumplimientos de las normas de inversión. El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández, afirmó que cualquier error debe esclarecerse y recibir la sanción correspondiente. También defendió el resguardo de los ahorros y la obligación de administrarlos con una mirada de largo plazo.

Kast posterga anuncio sobre coalición de Trump y envía a Pavez a cumbre de seguridad

El presidente José Antonio Kast postergó el anuncio sobre la eventual incorporación de Chile a la coalición contra organizaciones criminales impulsada por Donald Trump. Tras reunirse con ministros en La Moneda, designó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para representar al país en la cumbre de seguridad de este lunes y martes en República Dominicana. No asistirá el ministro de Defensa, Fernando Barros, ni otro integrante del gabinete. Según The Clinic, la definición se informará en los próximos días. Chile se ha mantenido como observador mientras evalúa las condiciones de una adhesión plena.

Nevados de Chillán registra siete pulsos eruptivos y mantiene alerta amarilla

El complejo volcánico Nevados de Chillán registró al menos siete pulsos eruptivos durante el domingo, informó el Servicio Nacional de Geología y Minería. Los episodios estuvieron asociados a emisiones de gases y material piroclástico, compuesto por fragmentos de roca y ceniza expulsados desde el cráter. El viento desplazó las columnas hacia el sureste. La autoridad mantiene la alerta técnica amarilla y advirtió que pueden ocurrir nuevos eventos de similar o mayor energía. La Red Nacional de Vigilancia Volcánica continúa monitoreando el complejo, ubicado en Ñuble, para detectar cambios en su actividad.

Obama entra a la campaña legislativa con críticas a Trump por economía y guerra en Irán

Barack Obama participó en un mitin demócrata en Ohio y acusó al gobierno de Donald Trump de actuar con crueldad y corrupción. El expresidente responsabilizó a la administración por el aumento del costo de vida y cuestionó la guerra en Irán. En el acto respaldó a Amy Acton, candidata a gobernadora, y a Sherrod Brown, aspirante al Senado. Trump respondió calificándolo de incompetente y criticando su política hacia Irán. Las elecciones del tres de noviembre renovarán toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos se juegan el control del Congreso y el respaldo legislativo a su agenda.