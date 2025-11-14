Corea del Centro: Iván Weissman y Juan Luis Monsalve sobre elecciones presidenciales

Mucho se habla de las elecciones presidenciales de este domingo, pero poco de las parlamentarias, que son tanto o más importantes. En este escenario, LarrainVial Research envió proyecciones a sus clientes, que sostienen que las “las derechas perderían mayoría en el senado a causa de ir en dos bloques a elecciones parlamentarias”.

Otra consecuencia sería que no lograrán “el cuórum de 4/7, necesario para cambiar la Constitución en la Cámara Baja y en el Senado”. Además, la firma prevé que Jara y Kast se enfrentarán en segunda vuelta, instancia que ganaría el candidato republicano por 55 a 45%.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre las elecciones de este domingo junto al abogado y consultor senior en Asuntos Públicos y Estratégicos, Juan Luis Monsalve, y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman