Corea del Centro: Iván Weissman y Rodrigo Castillo sobre elecciones 2025, votación de Parisi y más

En su Informe Nº542, Gemines encendió las alarmas sobre el nuevo mapa político que dejó la elección del 16 de noviembre. Y el epicentro del análisis no está ni en los dos finalistas ni en la derrota del oficialismo, sino en el fenómeno que remeció todas las proyecciones: la explosiva votación de Franco Parisi y el Partido de la Gente (PDG).

La consultora encabezada no matiza: lo ocurrido con el PDG es, a la vez, “inesperado”, “amenazante” y un factor que puede bloquear la construcción de acuerdos en un Congreso ya hiperfragmentado. A partir del 11 de marzo, advierten, el PDG tendrá el poder de convertirse en partido bisagra, con capacidad para inclinar votaciones clave en la Cámara de Diputados. El problema —y aquí está el nudo del informe— es que no hay forma de anticipar qué votarán.

