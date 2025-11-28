Corea del Centro: Iván Weissman y Rodrigo Castillo sobre caso Muñeca Bielorrusa y más

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, acusados de cohecho, soborno y lavado en el caso Muñeca Bielorrusa, trama que favoreció al Consorcio Belaz Movitec en litigios con Codelco.

El tribunal sostuvo que su libertad es un riesgo para la seguridad pública y para diligencias pendientes, destacando la coordinación entre los imputados y triangulaciones de dinero. La Fiscalía, en tanto, relevó nuevos antecedentes aportados por el exdiputado Gabriel Silber sobre supuestos beneficios a Ángela Vivanco y gestiones previas al fallo.

En la misma línea, el Consejo de Defensa del Estado decidió ampliar su querella penal contra la exministra Vivanco en el marco del mismo caso, afirmando que buscan una participación más activa para perseguir todas las eventuales responsabilidades.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre el impacto de la causa en la confianza pública del Poder Judicial junto al abogado Rodrigo Castillo, y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.