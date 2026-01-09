Corea del Centro: ¡Arrancamos el primer Corea del Centro de este 2026!

Esta semana comenzó cargada de información tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales de Estados Unidos el pasado 3 de enero, evento que generó una operación militar y llevó a ambos a comparecer ante tribunales en Nueva York por cargos federales relacionados con narcotráfico y otros delitos. En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada del país, en medio de una crisis institucional.

Entrando a territorio nacional, fueron publicados los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024, que muestran una disminución significativa de la pobreza en Chile: en dos años, cerca de 600 mil personas salieron de esa condición. Sin embargo, la desigualdad no registró una variación relevante.

Además, esta semana comenzaron a circular los nombres de quienes integrarían el gabinete de José Antonio Kast, entre ellos Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje. A ello se sumó que, en un encuentro organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), el Presidente Electo confirmó que el próximo 20 de enero dará a conocer a sus ministros y los principales ejes de su futuro gobierno.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos lo anterior junto al abogado Rodrigo Castillo, y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.