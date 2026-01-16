Corea del Centro: El primer gabinete de J.A. Kast y la agenda internacional de Trump

Crecen las tensiones en el mundo político a pocos días de que el presidente electo, José Antonio Kast, anuncie su futuro gabinete, debido a que los nombres confirmados hasta ahora dan cuenta de un estrecho margen de participación para los partidos.

Lo anterior ha generado molestia y preocupación en las colectividades que respaldaron su candidatura, ya que se ha confirmado que la mayoría de los nombres que integrarían el gabinete serían de perfil independiente, técnico y provenientes del mundo empresarial.

Este escenario refiere un estrecho margen de participación para los partidos y ha intensificado la tensión en la derecha, a la espera del 20 de enero –fecha autoimpuesta por el Presidente Electo para revelar oficialmente su gabinete ministerial–.

Pasando al ámbito internacional, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, obsequió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Nobel que recibió en diciembre, como “un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad“. Esto ocurrió en el marco de una reunión a puertas cerradas y sin presencia de la prensa.

Lo anterior fue confirmado este viernes por el propio Trump a través de su red Truth Social y, más tarde, la Casa Blanca difundió una fotografía de Machado de pie junto a Trump en el Despacho Oval mientras ella sostenía la medalla.

Además, el presidente de EE. UU. no desiste de su ambición de obtener el control de Groenlandia para consolidarla como un centro estratégico de Estados Unidos.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos estos temas junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.