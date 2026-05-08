Corea del Centro: lo que deja la semana para el Gobierno y la Ley Miscelánea

En este capítulo de Corea del Centro, analizamos la aprobación en general de la ley miscelánea en la Comisión de Hacienda, poniendo el foco en las dudas económicas, políticas y comunicacionales que rodean al principal proyecto del Gobierno. Cruzamos los reparos del Consejo Fiscal Autónomo, las advertencias del FMI, el rol del PDG, la tensión interna en La Moneda y la fragilidad de una reforma que, según los panelistas, podría terminar muy distinta a como fue presentada.

El corazón del plan económico de Jorge Quiroz enfrenta un problema de credibilidad: mientras el Gobierno insiste en que la rebaja de impuestos corporativos ayudará a destrabar inversión y crecimiento, desde distintos frentes se cuestiona que las cifras cuadren, que los tiempos sean realistas y que el costo fiscal esté bien resuelto. A eso se suma una negociación política mal llevada, donde el PDG se instala como actor decisivo, y una creciente sensación de desorden entre Hacienda, Segpres y el segundo piso.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos estos temas junto al abogado Rodrigo Castillo y el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.