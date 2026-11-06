Corea del Centro: Trump pierde y Kast enfrenta presión, ¿comienza otro giro político?

Las elecciones de medio término en Estados Unidos marcaron un retroceso para el Partido Republicano y abrieron interrogantes sobre el futuro político de Donald Trump. ¿Se trata de un voto de castigo contra su administración o del comienzo de una nueva etapa para los demócratas?

En Corea del Centro, analizamos los factores que influyeron en el resultado electoral, entre ellos el costo de vida, la guerra en Irán y las políticas migratorias. También abordamos la concentración de la riqueza, el poder de los gigantes tecnológicos y la frustración de las clases medias, junto con el papel de las redes sociales en los cambios de las preferencias políticas.

Además, debatimos si los demócratas podrán transformar su victoria en una alternativa política duradera frente al Partido Republicano.

En cuanto a nuestro país, el foco está puesto en el Gobierno de José Antonio Kast, marcado por la controversia de las rebajas de condenas y la caída de su aprobación.