Reforma tributaria y Cuenta Pública: “Un elemento de negociación estratégica que emplaza a la derecha”

En un nuevo programa de La Semana Política, los analistas Guillermo Holzmann y Mario Herrera hicieron un repaso sobre algunos de los temas más relevantes de la Cuenta Pública 2023, cómo por ejemplo, el anuncio del Presidente Boric respecto a insistir con la reforma tributaria en el mes de julio y las diferentes medidas condicionadas a su eventual aprobación. “Dedicó más espacio a las reformas que se quieren hacer con el financiamiento, más que discutir el propio mecanismo del financiamiento. Eso va a hacer una dificultad porque no pueden volver a presentar un proyecto de ley con las mismas características del que fue rechazado, y es un detalle que sería bueno conocer porque condiciona en parte las posibilidades para alcanzar los votos”, señaló Hererra. Por otro lado, Holzmann destaca que fue una cuenta alejada de su propia coalición, ya que “en ninguna parte del discurso nombra a Apruebo Dignidad y no le hace algún gesto al Socialismo Democrático, sino que le habló al país con temas transversales”. Ambos expertos coinciden en que no hubo un punto de inflexión en términos programáticos, pero sí marca un giro respecto a la estrategia del diálogo para avanzar en las reformas. Finalmente, sobre la conmemoración de los 50 años del golpe militar y la condena al negacionismo, indican que más allá del discurso de unidad el mandatario también apunta a las sensibilidades de la izquierda y le “habla a los electores que son su piso de aprobación presidencial”.