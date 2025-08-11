Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre la última semana en la carrera presidencial

La última encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada en la tarde de ayer, reportó la caída de cinco puntos en la intensión de voto de primera vuelta para la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara: de un peak del 31% en la medición anterior pasó a un 26%.

De esta manera se consolida la carta republicana, José Antonio Kast, como el primero en las preferencias, quien además bajó solo dos puntos entre las últimas dos mediciones, correspondientes a la primera semana de agosto y la última de julio. Igualmente la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se anotó una fuerte alza de cinco puntos, pasando del 11 al 16% y volviendo al tercer lugar, puesto que fue ocupado en la última semana por el líder del Partido de la Gente Franco Parisi (quien permaneció en el 12%).

