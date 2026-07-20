Empieza x Acá: Gobierno enfrenta el tercer trámite de la megarreforma ante los diputados

En el Gobierno sacan la calculadora para proyectar la votación de la megarreforma este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados. De momento, las proyecciones son favorables para el Ejecutivo.

Sin embargo, el PPD, el Partido Comunista y el Frente Amplio ya anticiparon votos en contra. Esta última colectividad anunció, además, que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional por los presuntos vicios que tendría la iniciativa.

En paralelo, el sistema frontal que afecta a gran parte del país pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno. Hasta ayer, la situación más compleja se registraba en la Región de Coquimbo.

Las lluvias volvieron a intensificarse, provocando inundaciones, desbordes y una decena de alertas SAE para evacuar sectores expuestos a crecidas y remociones en masa. El último balance oficial elevó a cinco el número de fallecidos, tras el hallazgo del cuerpo de un trabajador de CGE en Curepto.

Sumado a ello, se contabilizan cinco personas lesionadas, 1.950 damnificados, 1.091 albergados y 33.246 personas aisladas. Senapred reporta 34 viviendas destruidas, 1.087 con daño mayor, 14.447 con daño menor y otras 1.429 que aún permanecen en evaluación. Las cifras continúan actualizándose.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: conversamos sobre estos temas con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.