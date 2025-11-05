Pepe Auth y Doris Carrasquel conversan sobre el voto migrante

Se estima que lo harán unos 500 mil y la nacionalidad mayoritaria de quienes votan es venezolana. Cómo moverá la aguja electoral este grupo que se duplicó en 7 años, hablaremos con el analista Pepe Auth y con Doris Carrasquel, abogada venezolana con 9 años de residencia en nuestro país y 7 atendiendo los dolores de migrantes como ella.