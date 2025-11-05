Pepe Auth y Doris Carrasquel conversan sobre el voto migrante
A 11 días de las elecciones, nos planteamos qué tan gravitante será el voto de los 900 mil extranjeros que pueden votar hoy en Chile.
Se estima que lo harán unos 500 mil y la nacionalidad mayoritaria de quienes votan es venezolana. Cómo moverá la aguja electoral este grupo que se duplicó en 7 años, hablaremos con el analista Pepe Auth y con Doris Carrasquel, abogada venezolana con 9 años de residencia en nuestro país y 7 atendiendo los dolores de migrantes como ella.