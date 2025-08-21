Andrés Sansone y promesas de campaña: “Un anuncio fiscal mal diseñado puede tener impactos negativo”

Andrés Sansone es Argentino, pero conoce la economía chilena mejor que nadie: pasó por el Banco Central, fue la mano derecha de Mario Marcel en Hacienda y, ahora, es el economista jefe del Santander Chile.

En entrevista con La Mesa, Sansone nos hizo una radiografía de dónde está la economía, explicó las razones detrás del alza de su proyección de crecimiento a 2,4%-2,5% para 2025, pero advirtió que el país aún enfrenta un mercado laboral débil, rezagos en la construcción y el golpe que traerá la guerra arancelaria de Trump.

Con la elección presidencial a la vuelta de la esquina y candidatos proponiendo recortes drásticos, Sansone alerta que los mercados no tolerarán un ajuste mal diseñado y que la verdadera llave para ordenar las cuentas fiscales es el crecimiento.

Lo que dijo: