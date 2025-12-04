Juan Pablo Cabello: “Por primera vez los candidatos no compiten por subir impuestos”

El abogado tributarista Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados, lo resume así: “Por primera vez en una elección presidencial, los candidatos no compiten por subir impuestos”. Tras una década en que todas las campañas prometían mayor recaudación, reconoce que este giro envía una señal potente a los inversionistas.

Cabello advierte, eso sí, que seguimos con un sistema tributario “escrito con tres lápices”, lleno de parches, sin simplicidad ni coherencia. La propuesta de rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23%, impulsada por José Antonio Kast, le parece esperable: “Existe consenso transversal en que esa tasa resta competitividad”.

Pero el cuadro es más complejo. “La carga para las empresas es alta y, aún así, la recaudación del Estado es baja, porque muy pocos pagan impuesto a la renta”, recalca. El 75% de los contribuyentes está exento y reducir ese tramo, aunque necesario, es políticamente tóxico.

También apunta a la regresividad del IVA: “Tenemos un IVA muy alto y eso afecta especialmente a los que menos tienen”. El dilema técnico está claro; la solución política, no tanto.

Sobre el eterno debate integrado vs. desintegrado, corta de raíz: “Da lo mismo el modelo, lo importante es que sea simple, armónico y estable para no afectar decisiones económicas”.

Y se la juega por un camino institucional: “Chile necesita una reforma tributaria diseñada fuera del Congreso, con criterios técnicos y acuerdos amplios, como la Comisión Mirrlees en Reino Unido”.

¿Impuesto a los superricos? Cabello es escéptico: “Suena bien, pero se practica mal si no hay coordinación internacional: los capitales se mueven”.

A pesar de todo, se declara optimista: “Hoy veo más consenso que en elecciones anteriores. Habrá cambios, pero lo relevante es que no volvamos a reescribir todo de cero”.