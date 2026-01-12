Máximo Pacheco y la decisión de no licitar el litio: “Había un riesgo geopolítico grande”

El presidente del directorio de Codelco fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana. En su paso, Máximo Pacheco abordó uno de los debates más sensibles de la política reciente: el acuerdo entre Codelco y SQM para el desarrollo del litio en el salar de Atacama. “Esto es lo más difícil que me ha tocado enfrentar en mi carrera”, dijo, subrayando el tamaño del negocio, su exposición pública y su impacto estratégico para el país.

Pacheco insistió en que no se trató de un contrato más, sino de una definición de largo plazo. “Este no es un contrato de negocio: es un contrato de país”, afirmó, destacando que el diseño buscó combinar el rol del Estado con la capacidad operativa del sector privado, lejos de una expropiación o de una liberalización total del recurso.

La clave, explicó, fue el tiempo. Con el término del contrato vigente en 2030, “para un proyecto minero eso es mañana”. Frente a ese reloj, el directorio de Codelco evaluó los caminos posibles y concluyó que la licitación abría demasiadas incertidumbres. “Había ventajas informacionales, riesgos tecnológicos y ambientales, problemas de permisos y un riesgo geopolítico”, enumeró.

Según Pacheco, esos factores hacían preferible una negociación directa. Estudios independientes –citó– muestran que ese camino maximiza el valor para el Estado frente a una licitación. Además, resguardaba la continuidad operacional, el empleo y los ingresos fiscales, evitando un vacío productivo en el principal yacimiento de litio del país. “Un acuerdo directo genera US$ 12.371 millones más que una licitación”, señaló.

El contexto internacional pesó en la decisión. “Los minerales ya no son solo metales: hoy son geopolítica”, dijo. Chile vende más del 60% de su litio a China y cerca de la mitad de su cobre; a la vez, Estados Unidos necesita cátodos chilenos para su reindustrialización. En ese tablero, añadió, la prudencia y la neutralidad comercial son activos estratégicos.

Pacheco también miró hacia adelante. En 2026, afirmó, Codelco “nace por primera vez como una empresa de cobre y de litio”, con la producción del metal rojo estabilizada y un plan para recuperar niveles hacia 2030. A eso se suman nuevas asociaciones mineras, una futura fundición –definición “geopolítica estratégica”– y avances en agua desalada y paz laboral.



