Lista de espera: ¿Fin del Diésel? Marcelo Mena sobre el impacto de la electromovilidad

Esta semana, desde la COP30, conversamos con Marcelo Mena , exministro de medio ambiente de Michelle Bachelet acerca de la cumbre climática que se lleva a cabo hoy en Brasil y el polarizado ambiente político actual en Chile. ¿Está en riesgo la transición energética? ¿ Se quebró el consenso en torno al cambio climático?

Conversamos también acerca de cómo las tecnologías limpias están cambiando no sólo el aire, si no también la economía y como el diésel ya no sólo es malo para el medio ambiente, si no también un pésimo negocio.