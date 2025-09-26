Arriendos con canon muy bajo en Bienes Nacionales

La investigación de El Mostrador detectó que funcionarios —abogados, arquitectos, administradores e incluso un exdelegado presidencial— arrendaban inmuebles fiscales a montos significativamente bajos (menos de 50 mil pesos), en muchos casos equivalentes al ~2 % de su ingreso mensual.

<br />

Caso emblemático en Independencia

Una funcionaria de Bienes Nacionales ocupaba irregularmente un departamento perteneciente al Estado tras el fallecimiento de su dueña legítima. Más adelante formalizó el arriendo con pagos retroactivos fraccionados a un canon mensual muy disminuido.

Oficinas en regiones y ocupación previa

El reportaje detalla 21 inmuebles distribuidos en regiones donde funcionarios ocuparon propiedades antes de formalizar contratos, y pasan años consolidando esos arrendamientos con pagos mínimos.

Exdelegado presidencial con arriendo preferencial

El exdelegado presidencial de la provincia de General Carrera, Daniel Fernández Márquez, empezó a trabajar en Bienes Nacionales en Coquimbo y nueve meses después obtuvo un arriendo fiscal que contradice lo que dictan las normas para un funcionario con sus condiciones de traslado reciente.

Normativa y cálculo real de cánones

Según el artículo 91 del estatuto administrativo, el funcionario que no deba habitar la vivienda por sus funciones debe pagar un arriendo equivalente al 10 % de su sueldo asignado al cargo. Pero en la práctica, debido a que ese cálculo se hace sobre el sueldo base —no sobre los bonos y asignaciones— muchos terminan pagando apenas ~2 % del ingreso real.

Si quieres leer la nota completa sigue este link: Abogados, arquitectos y un exdelegado presidencial: arriendos de Bienes Nacionales a menos de 50 mil