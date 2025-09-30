Kast: críticas que destacan y errores que es mejor olvidar

José Antonio Kast es el menor de diez hermanos. Sus padres, inmigrantes alemanes, llegaron a Chile tras la Segunda Guerra Mundial.

Los Kast crecieron en un entorno rural-industrial de Paine y Buin, donde el papá del candidato creó el primer Bavaria, un local de venta de cecinas, el puntapié inicial de una gran fortuna.

En la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, José Antonio conoció a uno de los redactores de la Constitución de 1980 y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Veinteañero, la política ya se advirtió como su foco de interés principal.

