Señales de corrupción en la actual elección de supremos

Paulina de Allende-Salazar
Por : Paulina de Allende-Salazar Periodista de investigación - El Mostrador
Punto por Punto, el programa de investigación de Paulina de Allende-Salazar y El Mostrador, revela cómo un entramado de influencias, votos cruzados y millonarios intereses ha permitido que jueces, notarios y conservadores mantengan un sistema opaco que hoy exhibe grietas profundas.

La nueva entrega de Punto por Punto describe un sistema de nombramiento judicial marcado, desde la Colonia, por opacidad y favores. El caso del ministro Diego Simpertigue surge como ejemplo de un mecanismo vulnerable, con votos cruzados y apoyos estratégicos. La investigación expone el alto patrimonio del conservador Sergio Yáber y millonarios traspasos hacia figuras investigadas por cohecho, además de redes que habrían influido en votaciones del Pleno. El reportaje subraya la urgencia de reformas que recuperen transparencia y probidad en el Poder Judicial.
Esta nueva entrega de Punto por Punto expone un diagnóstico lapidario: desde la Colonia, el sistema de nombramiento de jueces arrastra opacidad, favores y resistencias que han permitido su sobrevivencia.

El caso del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue aparece como símbolo de un mecanismo corrompible, donde votos cruzados y apoyos estratégicos moldean ascensos y designaciones. El Mostrador revisó sus recientes preferencias para integrar la Suprema y detectó vínculos con ministros que, a su vez, respaldaron reiteradamente al notario subrogante César Maturana, yerno de la pareja del magistrado.

Esta investigación revela además el explosivo patrimonio del conservador Sergio Yáber y el flujo de millonarios traspasos hacia figuras hoy investigadas por cohecho y lavado de activos. A esto se suma una red de influencias que habría intentado incidir incluso en votaciones del Pleno de las distintas Cortes.

Mientras algunos funcionarios auxiliares del sistema registral se aferran a sus cargos vitalicios, otros buscan frenar reformas urgentes. En un escenario donde el dinero lubricó vínculos y silencios, el trabajo de Paulina de Allende-Salazar y la Unidad de Investigación de El Mostrador insiste: el país necesita un sistema que devuelva transparencia y probidad al Poder Judicial.

Revisa esta investigación periodística Punto por Punto de Paulina de Allende-Salazar y la Unidad de Investigación de El Mostrador en el siguiente video:

