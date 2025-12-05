Señales de corrupción en la actual elección de supremos

Esta nueva entrega de Punto por Punto expone un diagnóstico lapidario: desde la Colonia, el sistema de nombramiento de jueces arrastra opacidad, favores y resistencias que han permitido su sobrevivencia.

El caso del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue aparece como símbolo de un mecanismo corrompible, donde votos cruzados y apoyos estratégicos moldean ascensos y designaciones. El Mostrador revisó sus recientes preferencias para integrar la Suprema y detectó vínculos con ministros que, a su vez, respaldaron reiteradamente al notario subrogante César Maturana, yerno de la pareja del magistrado.

Esta investigación revela además el explosivo patrimonio del conservador Sergio Yáber y el flujo de millonarios traspasos hacia figuras hoy investigadas por cohecho y lavado de activos. A esto se suma una red de influencias que habría intentado incidir incluso en votaciones del Pleno de las distintas Cortes.

Mientras algunos funcionarios auxiliares del sistema registral se aferran a sus cargos vitalicios, otros buscan frenar reformas urgentes. En un escenario donde el dinero lubricó vínculos y silencios, el trabajo de Paulina de Allende-Salazar y la Unidad de Investigación de El Mostrador insiste: el país necesita un sistema que devuelva transparencia y probidad al Poder Judicial.

