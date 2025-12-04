Tarifas eléctricas: parlamentarios exigen transparencia, sanciones y comisión investigadora

La posibilidad de nuevas fallas en los cálculos de las tarifas eléctricas volvió a tensionar al sector energético y desató una ola de cuestionamientos transversales. El Ministerio de Energía reveló que un informe preliminar del Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) detectó que los valores reportados por múltiples empresas de transmisión “se alejan de los datos estándar de las instalaciones” y que “prácticamente la totalidad de los datos revisados están incompletos o no cuentan con el debido respaldo”.

El biministro Álvaro García citó de urgencia a las transmisoras para este viernes, pero el ambiente político ya está encendido. El senador Iván Flores (DC) llamó al ministro a “apretar a las empresas y exigir total transparencia”, subrayando que el proceso tarifario “debe generar confianza y no la percepción de abusos”. El parlamentario advirtió: “Va a quedar chico el sobreprecio que fijaron algunas eléctricas (…) Espero que el ministro apriete, pero apriete con las dos manos”.

A su vez, el senador Juan Luis Castro (PS) calificó lo ocurrido como “escandaloso” y anunció que pedirá citar al ministro de Energía, al Coordinador Eléctrico y a la CNE: “No puede ser que levantemos una piedra y encontremos otro problema más que golpea el bolsillo de la gente”.

Desde la misma comisión, la senadora Yasna Provoste (DC) sostuvo que la situación es de “la mayor gravedad” y que lo mínimo exigible es transparencia. “Lo ocurrido con Transelec no era aislado”, señaló, enfatizando que la entrega de datos parciales o sin respaldo “es muy grave” y afecta la credibilidad del proceso tarifario.

Comisión investigadora en la Cámara

El fuego político lo completó el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien afirmó que los nuevos antecedentes “evidencian un descontrol y una situación abusiva”. El parlamentario llamó a firmar una comisión investigadora, advirtiendo: “El sistema eléctrico en el país es un sistema que está sucio, hay que decirlo”.

Mientras el Gobierno prepara decisiones y las transmisoras aguardan el informe final, la presión parlamentaria crece y la ciudadanía observa un proceso que, otra vez, parece haber fallado en su promesa de rigor técnico y transparencia.