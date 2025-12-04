¿Otra vez?: Energía alerta fallas en datos de transmisión y cita a empresas por impacto en tarifas

Las tensiones por la estructura tarifaria del sistema eléctrico sumaron un nuevo capítulo luego de que el Ministerio de Energía advirtiera la posible existencia de fallas en los datos utilizados para determinar los cobros de transmisión incluidos en las cuentas de la luz. El hallazgo surge tras una revisión preliminar del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), que detectó que los valores reportados por las empresas “se alejan de los datos estándar de las instalaciones” y, en la mayoría de los casos, están incompletos o sin el debido respaldo técnico.

Ante este escenario, la cartera que dirige Álvaro García convocó para mañana a una reunión clave con las compañías de transmisión. El objetivo es revisar los antecedentes recopilados por el CEN y establecer el grado de confiabilidad de la información que sustenta la valorización de activos entre 2020 y 2023. Estos valores son determinantes en el cálculo de las tarifas que pagan los clientes regulados.

En conversación con radio ADN, García profundizó en el origen del problema: uno de los componentes centrales de las tarifas es la inversión realizada por las empresas, que luego se recupera vía cuentas de electricidad. “Lo que hemos descubierto, con información incompleta, es que el respaldo de esas inversiones es muy débil. Requiere ser informado con mayor exactitud por parte de las empresas”, señaló. El ministro sostuvo que el proceso requiere certezas, especialmente en un contexto de fuerte presión ciudadana tras el alza de precios aplicada este año.

Gremio reaccionó con cautela por ser datos “preliminares”

Desde la Asociación de Transmisoras de Chile reaccionaron con cautela. En un comunicado, afirmaron que los hallazgos son “preliminares” y que aún desconocen el tipo de revisión realizada y la metodología utilizada por el Coordinador. Por ello, indicaron, no es posible anticipar impactos ni conclusiones hasta conocer el informe completo. El gremio recalcó además que la valorización de activos definida por la Ley de Transmisión de 2016 es un proceso “altamente técnico, regulado y sujeto a revisión de organismos públicos”, y que hasta ahora no se habían levantado observaciones similares en las instancias formales.

Las empresas insistieron en que el procedimiento involucra “millones de datos específicos y múltiples controles”, y se comprometieron a aclarar cualquier discrepancia una vez que reciban el documento final. También señalaron que, durante años, han aportado “de buena fe” toda la información solicitada.

El episodio ocurre en medio del clima generado tras conocerse el sobrecosto en las tarifas que provocó la mayor valorización de activos declarada por la empresa Transelec, sumado al error de cálculo cometido por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Ambos factores terminaron incidiendo en las cuentas de los usuarios y abrieron un flanco político que el Gobierno intenta cerrar reforzando los controles regulatorios. Incluso, costó la salida del ministro Diego Pardow de la cartera y el arribo, como biministro, de Álvaro García.

“El Gobierno expresa su más profunda preocupación por la deficiente información aportada por las empresas, pues resta transparencia y genera desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía como es la fijación de tarifas”, advirtió la cartera. La reunión de mañana será el primer test para calibrar el alcance real de las irregularidades y las correcciones que deberán aplicarse en el corto plazo.