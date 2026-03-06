Reunión ideológica en el Trump Doral: ¿Kast, Milei y Bukele, los escuderos de Trump?

Mal momento para viajar: justo cuando Estados Unidos e Israel bombardean Irán y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pone a nuestro país entre la espada y la pared si continuamos analizando el proyecto de cable submarino Chile-China Express.

Hace mucho ruido entre los especialistas diplomáticos la visita este sábado del Presidente electo, José Antonio Kast, al complejo hotelero de Donald Trump en Florida –cuatro días antes de recibir la banda presidencial–, para asistir a la cumbre “Escudo de las Américas”.

Se trata de un encuentro que es ideológico, que no es una reunión de Estado, sino una cita donde asistirán los presidentes Javier Milei, de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador, entre otros gobernantes alineados con las políticas económicas y de seguridad de Washington, en su búsqueda por restringir la influencia de potencias como China y aumentar la suya en la región.

Advierten que con Estados Unidos, en términos de cultura empresarial, en materia de defensa y seguridad, somos sin duda más afines, pero que, al mismo tiempo, no debemos olvidar que el 70% de las exportaciones de cobre chileno van a China, el 70% del litio, el 50% de la fruta y el 70% de nuestra celulosa chilena también son vendidos allá; que somos un país intermedio; que nuestra economía es muy dependiente de ellos. Se trata de nuestro principal mercado exportador. Los necesitamos.

Si quieres entender más qué debe hacer el Presidente electo, J. A. Kast para defender los intereses de Chile ante las disputas comerciales de las dos potencias mundiales, busca Punto por Punto en el canal de YouTube de El Mostrador.