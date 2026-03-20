Indultos presidenciales: “un tiro en el pie”
Paulina de Allende-Salazar trae un nuevo Punto por Punto, esta vez con el debate que vuelve al centro tras el costo político que pagó Boric: los indultos. Ahora que el Presidente Kast los tiene en carpeta, las alertas apuntan a riesgos de interferencia entre poderes del Estado.
El debate por los indultos reaparece como un flanco sensible al inicio del Gobierno de José Antonio Kast, con antecedentes recientes que muestran su alto costo político. La experiencia de Gabriel Boric –marcada por errores de criterio y tensiones con el Poder Judicial– dejó en evidencia los riesgos de una herramienta presidencial que, aunque constitucional, exige precisión extrema.
Hoy, las alertas se centran en eventuales beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos o uniformados del estallido, en un contexto donde especialistas advierten sobre los límites entre atribuciones presidenciales y judiciales. El desafío para La Moneda será evitar repetir errores y resguardar el equilibrio institucional.
Si quieres conocer documentos inéditos que aportan a la discusión, los pro y los contra, los aciertos y también los desaciertos presidenciales, que bien vale la pena sopesar antes de decidir indultar, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.
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