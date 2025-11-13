Sin Tapujos: Marta Lagos y Clarisa Hardy sobre hitos finales de las campañas previo a las elecciones

Los candidatos presidenciales se encuentran en sus últimos actos de campaña. Johannes Kaiser cerró su campaña presidencial en Providencia con un acto masivo al estilo de Javier Milei, marcado por gritos, guitarras eléctricas y la “estrofa prohibida” del himno nacional. Prometió indultar a carabineros condenados, endurecer las penas y reducir el Estado.

En paralelo, Evelyn Matthei reunió a tres mil personas en Concepción, vistió la camiseta de Deportes Concepción y reivindicó su gestión con Piñera. Prometió respeto a Carabineros, empleo y seguridad, y afirmó que “gobernará desde la derecha hasta la centroizquierda”.

Jeannette Jara y José Antonio Kast, en tanto, protagonizaron este martes sus cierres anticipados con eventos multitudinarios en Maipú y el Movistar Arena respectivamente. La candidata oficialista apeló a la unidad y prometió levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado, mientras Kast combinó épica nacionalista con duras críticas al Gobierno y a su rival, ironizando que “el desempleo es Jara”.

Hoy en Sin Tapujos, con Fran Castillo: conversamos sobre lo que deja la campaña presidencial de primera vuelta previo a la votación de este domingo junto a la exministra y psicóloga Clarisa Hardy, y con la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos.