Sin Tapujos: Marta Lagos y Clarisa Hardy sobre encuestas presidenciales y segunda vuelta

El cierre de la primera vuelta presidencial dejó resultados que no solo ordenaron el mapa político, sino que también pusieron bajo evaluación el desempeño de las principales encuestas del país.

La comparación entre las proyecciones y los datos oficiales del Servel —con un 99,99% de las mesas escrutadas— muestra un ranking nítido: Panel Ciudadano UDD fue el sondeo que más se aproximó al resultado real, con una diferencia promedio de 1,9 puntos porcentuales. Pulso Ciudadano (2,0) y Cadem (2,2) completaron el podio. En el otro extremo quedaron CEP y La Cosa Nostra, con brechas de 3,7 y 4,6 puntos, respectivamente, muy por debajo del promedio general de error observado, que se situó en 6,7 puntos.

