Antes amigos, ahora rivales: Musk desmiente a Trump y dice que nunca le enseñaron el plan fiscal

El magnate Elon Musk desmintió este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que nadie le enseñó el plan fiscal impulsado por el mandatario y que ya ha sido aprobado por la Cámara Baja.

“¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!”, dijo el empresario en X, reaccionando a la declaración que el mandatario había hecho poco antes en el Despacho Oval junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025