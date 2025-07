Tifón Danas deja dos muertos y cientos de heridos tras tocar tierra en Taiwan

El tifón Danas tocó tierra en la isla china de Taiwan el domingo por la noche y salió al mar durante la madrugada de hoy lunes, dejando dos personas muertas y 334 heridas, según medios locales.

Danas ha causado cortes de electricidad en más de 660.000 hogares y ha provocado suspensiones de clases y trabajos en más de 10 distritos y ciudades, detallaron las autoridades de la isla.

El tifón se ubicaba a unos 130 kilómetros al norte de Taipei el lunes al mediodía, con una velocidad máxima del viento cerca del centro de alrededor de 90 kilómetros por hora, de acuerdo con la autoridad meteorológica local.

Si bien la isla principal de Taiwan está fuera del círculo de impacto directo del tifón, las aguas costeras septentrionales continúan bajo amenaza, precisó la autoridad.

Con una rara trayectoria que rozó la densamente poblada costa oeste de la isla, Danas se convirtió en el primer tifón en 120 años que toca tierra en Chiayi.

RT Mart sign getting blown down in Tainan city during Typhoon #Danas. pic.twitter.com/jky9MMmStH

— Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) July 6, 2025