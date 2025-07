La UE adopta un nuevo paquete de sanciones contra el pretróleo ruso

Eslovaquia fue esta vez el país que más se resistió a la aprobación del décimo octavo paquete de sanciones contra Rusia.

Las medidas incluyen un nuevo tope al precio del petróleo que pasa de los 60 dólares actuales a los 47. Aunque es un poco más de lo propuesto por la Comisión debido a los vaivenes a los precios del petróleo por el conflicto reciente entre Israel e Irán.

We are standing firm.

The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.

We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3)

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 18, 2025