Tres claves para entender por qué la izquierda perdió en Bolivia tras casi 20 años en el poder

El senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga quedaron en primer y segundo lugar respectivamente con 32% y el 27% de los votos en las elecciones presidenciales del domingo, según los resultados oficiales con el 90% de las actas escrutadas.

Ninguno de los candidatos obtuvo un porcentaje de votos suficiente para asegurar una victoria absoluta, por lo que habrá una segunda vuelta el 19 de octubre.

La sorpresa de la jornada electoral fue Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien no figuraba como una opción para la mayoría de los expertos. En cambio, el favorito de las encuestas de opinión era el empresario liberal Samuel Doria Medina, quien quedó en tercer lugar con el 20,2%.

También sorprende el resultado de la izquierda, cuyo principal representante, Andrónico Rodríguez, obtuvo apenas el 8% de los votos.

El partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) sufrió una debacle al quedar en sexto lugar con el 3,14% de los votos.

Así se pone fin a 20 años del MAS en el poder que sólo fueron interrumpidos por el breve gobierno interino de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.

De la mano de Evo Morales, quien refundó el movimiento en 1997, el MAS se convirtió en uno de los partidos políticos más exitosos en la historia de Bolivia, ganando las elecciones presidenciales de 2005, 2009, 2014 y 2020 con más del 50% de los votos, sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

En esta nota te explicamos los factores que contribuyeron a su deterioro.

1. La profunda división de la izquierda

Desde hace un tiempo, el MAS se encuentra afectado por una profunda división interna protagonizada por Evo Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, a quien el mismo Morales eligió como su sucesor.